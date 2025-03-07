В Томске откроется бар «Шум» от создателей ресторана «1902»

7 марта 2025 / Томский Обзор / Фото: бар «Шум»

Через несколько месяцев в Томске по соседству с рестораном «1902» откроется новое заведение от той же команды — бар «Шум». Обещают три зала, полноценную кухню, напитки и работу практически до утра.

Предполагается, что по формату заведение будет отчасти близко к классическим ирландским и английским пабам:

— У нас будут элементы их стиля — диваны «Честер», длинная барная стойка, большое количество разных сортов пива на кранах, в том числе и крафт, — рассказывает Дамир Касимов, арт-директор ресторана «1902». — Также в баре будет техасский смокер для приготовления блюд на огне. Но классику мы соединим с современным видением, формат паба будет совмещаться с дискотеками, работой ди-джеев, выступлениями кавер-групп, с квартирниками.

В «Шуме» будет три зала. Первый с большим количеством мест для гостей, с диванами разных размеров и столиками на двоих. Второй зал можно назвать танцевальным — в нем будут барная стойка, сцена, светодиодный экран, колонки, диджейская. И третий по формату станет кальянным.

За меню в новом заведении будет отвечать Захар Барзунов, успевший поработать как с томскими ресторанами «54А4», «Кухтерин», «Нарым», «Снегири», так и с другими проектами по всей стране. Кухня в «Шуме» будет полноценной — не только закуски, но и салаты, и горячие блюда. Обещают много мяса, а также специальные предложения для компаний. Не обойдут вниманием и тех, кто придерживается правильного питания. Определенного узкого гастрономического направления у кухни не будет.

В визуальном решении бара много внимания уделят деталям — обещают различные арт-объекты и граффити.

Дамир объясняет, что открывать второе заведение в том же здании, что и первое, удобно с точки зрения логистики. Здесь удалось заложить большую площадь под кухню и получилось сделать свой заготовочный цех. Также в здании планируется оборудовать гримерку для актеров, душевые, комфортное пространство для персонала, раздевалки и складские помещения.

Здание по пр. Ленина, 1, где располагаются «1902» и «Шум», к тому же является памятником архитектуры.

— Конечно, мы не трогали исторический кирпич, просто провели его реставрацию, — поясняет Дамир. — Хочется сохранить аутентичность здания. Наш ресторан не случайно именно винный и называется «1902» — дом начали строить в этом году, и в нем располагалась томская «Винная монополия».

По формату два заведения не пересекаются:

— В клубной тусовке есть три волны — препати, ужин, затем классический прайм-тайм, когда жизнь в разгаре, он длится часов до трех ночи и автепати — продолжение вечеринки, когда людям еще не хочется домой, но уже хочется сменить локацию. Наш бар подойдет для всего, мы планируем работать до утра. В Томске такие заведения есть, но они ориентированы на студентов. Наша целевая аудитория другая, постарше, от 25-27 лет. Это будет заметно и по музыке, и по вечеринкам.

Также в «Шуме», вероятно, появится система лояльности для коллег. Команды нового бара давно работает в сфере общепита, в клубной, барной индустрии и стремится поддерживать с коллегами дружеские отношения. Есть задумка сделать стафф-карты или другое специальное предложение для тех, кто после своей рабочей смены захочет отдохнуть в баре.

Закончить ремонт и открыть двери нового заведения для гостей рассчитывают в конце мая-начале июня.

Фото: бар «Шум»

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