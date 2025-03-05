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Сбербанк оштрафовали за спам-звонок томичу

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ПАО «Сбербанк» оштрафовали на 400 тыс. рублей за спам-звонок томичу, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

Местный житель обратился в антимонопольный орган с жалобой на рекламное сообщение от банка. По данному факту в конце 2024 года было возбуждено административное дело. В процессе его рассмотрения банк устранил нарушение и внес телефонный номер заявителя в стоп-лист.

В итоге «Сбербанк» был оштрафован на 400 тыс. рублей, но воспользовался скидкой и выплатил половину суммы в льготный период.

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