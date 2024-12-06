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В Томске при пожаре погибли 50 кур

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Сегодня утром, 6 декабря, в Томске загорелся жилой дом с надворными постройками по ул. Транспортная, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 7.08. До приезда пожарных из дома эвакуировались пять человек. Возгорание на площади 318 кв. метров ликвидировали 41 огнеборец и 11 единиц техники.

В результате пожара пострадала крыша жилого дома, надворные постройки, полностью сгорели два легковых автомобиля. Также погибли 50 кур, двух куриц пожарным удалось спасти.

Причина возгорания устанавливается.

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