В Томске до субботы перекрыли участок ул. Усова

30 июля 2024 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков, из архива издания

Накануне, 29 июля, в Томске перекрыли ул. Усова на участке от ул. Белинского до ул. Вершинина, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение продлится до 20.00 субботы, 3 августа. В это время специалисты АО «Томск РТС» проведут аварийные работы по восстановлению горячего водоснабжения.

На время их проведения движение автомобильного транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками. Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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