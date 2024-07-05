В Томске создали настольную нефтегазовую стратегию

Сотрудники Центра Хериот-Ватт Томского Политехнического университета разработали настольную игру «Нефтерра». Её суть в поиске бизнес-возможностей в нефтегазовой индустрии. С помощью игры студенты, молодые специалисты, а также и другие желающие могут на практике узнать о способах заработка денег в нефтегазовых компаниях, сообщает пресс-служба вуза.

«Нефтерра» знакомит игроков с ролью нефти и газа в производстве разнообразных продуктов и материалов, а также с решениями, которые принимают нефтегазовые компании для увеличения прибыли через различные бизнес-инициативы. Каждая команда получает карту с регионом с населёнными пунктами и промышленными объектами, далее игрокам нужно выбрать самое лучшее новое месторождение для разработки, а также спланировать опции для распределения ресурсов бизнеса компании. Все бизнес-опции связаны с определёнными доходами и расходами, в том числе и с обращением с попутным газом.

— Основная образовательная цель — сформировать понимание того, как крупные нефтегазовые компании добиваются устойчивого развития бизнеса в условиях неопределенности и нестабильности, познакомить с разнообразием продуктов, производимых из нефти и газа, способами использования и утилизации попутного газа, — зафиксировал архитектор игры Арина Портнягина.

Игру уже опробовали студенты магистратур и сотрудники Центра Хериот-Ватт ТПУ, а также абитуриенты и молодые специалисты нефтяной отрасли из Тюмени и Санкт-Петербурга. Кроме того, «Нефтеррой» заинтересовались индустриальные партнеры университета.

Разработчики игры уточняют, что игра предназначена не только для студентов, сотрудников ТПУ и представителей индустрии. Попробовать сыграть в нее могут все желающие. Тестовая открытая игра для всех заинтересованных пройдет 11 июля в коворкинге «Формула» в главном корпусе ТПУ. Сейчас игра рассчитана на 16 человек, поэтому для участия нужно пройти предварительную регистрацию. Начало в 18:30.

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