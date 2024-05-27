В электронном каталоге Научной библиотеки ТГУ появилось книжное собрание первого ректора

Томский Обзор / Фото: 27 мая 2024 // Фото: НБ ТГУ

Электронный каталог Научной библиотеки Томского государственного университета пополнился книжным собранием первого ректора вуза Николая Гезехуса. Речь идет примерно о сотне библиографических описаний трудов по физике, математике, географии, метеорологии и астрономии, опубликованных в 70–80-х годах XIX века, сообщает пресс-служба ТГУ.

— Подаренная первым ректором университета коллекция более ста лет находилась в общем фонде библиотеки. Выявлением и восстановлением этого мемориального книжного собрания мы занимаемся с 2018 года, — пояснил заведующий отделом рукописей и книжных памятников НБ ТГУ, кандидат исторических наук Кирилл Конев. — На сегодняшний день обнаружено 98 изданий, 22 из них — научные труды самого Николая Гезехуса. Некоторые издания имеют дарственные надписи. Например, Дмитрий Константинович Бобылев, математик и заслуженный профессор механики в Санкт-Петербургском университете, оставил следующую запись на титульном листе своей работы «О перемене координат в дифференциальных уравнениях динамики…»: «Глубокоуважаемому Товарищу и Другу Николаю Александровичу Гезехусу от Д. Бобылева, 1888 года, Августа 11-е».

Автограф математика Дмитрия Бобылева Фото: НБ ТГУ

Все книги в коллекции имеют владельческую запись «Гезехус» или «Н. Гезехус» на титульном листе или на форзаце. Благодаря этому находки продолжаются: сотрудники отдела основного фонда недавно обнаружили среди периодических изданий журналы, принадлежавшие Гезехусу.

В сообщении отмечается, что в книжном собрании присутствуют как его собственные брошюры 1870–1880-х гг.: «Прибор с зеркалами для измерения удлинений проволок», «Воздушный калориметр», «Лекционный динамометр», «Амперометр, основанный на электротермическом явлении Пельтье», так и составленный физиком К.А. Чеховичем и опубликованный в 1888 г. в Оренбурге «Очерк постепенного усовершенствования электрических машин [от первоначального появления их до настоящего времени: публичная лекция в Оренбургском учительском институте]».

Библиотека первого ректора также включает исследования казанского медика П.С. Новицкого «О физиологических свойствах барабанной струны у человека» (1886) и лекций известного физика, специалиста в области оптики и электромагнетизма Ф.Ф. Петрушевского «Свет и цвета сами по себе и по отношению к живописи…» (1883). Немало работ в коллекции связано с метеорологией. Это опубликованные результаты наблюдений в различных регионах страны.

Докторская диссертация первого ректора ТГУ Николая Гезехуса Фото: НБ ТГУ

Издания из книжного собрания Николая Гезехуса постоянно экспонируются на выставках по истории университета и развитию науки в Томске. В настоящее время принадлежавшие Гезехусу журналы представлены на выставке «Математика — наука о красоте». В 2023 году на выставке «Сокровищница знаний: личные библиотеки российских немцев» в Российско-немецком доме посетители могли увидеть издания с дарственными надписями от коллег-ученых Николаю Гезехусу.

— Дар Николая Гезехуса университету — это своеобразная капсула времени, — подчеркнул Кирилл Конев. — По коллекции можно судить об образе мышления ученого и педагога. Многие интересовавшие его вопросы физики выросли впоследствии в целые направления научных исследований, которыми занимаются наряду с другими и томские ученые.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».