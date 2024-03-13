Томичам покажут фильм об исследованиях сна

13 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 24 марта, в Томском областном краеведческом музее покажут фильм «Как Иван Пигарёв сон изучал» об ученом, сформулировавшем висцеральную теорию сна.

«Ученый Иван Пигарёв провел сотни экспериментов и выдвинул новую гипотезу о предназначении сна. „Сон — не для мозга!“ — говорит он. У него есть сторонники, а есть оппоненты. Пигарёвым восхищаются, с ним спорят, ему сочувствуют, с него берут пример. А еще Иван Николаевич — праправнук Тютчева, и его детство в Мураново в фильме неожиданно вплетается в историю научного поиска.

Этот фильм — об исследовании сна и жизни в науке», — говорится в описании фильма.

Фильм выходит в ограниченном прокате. Посмотреть его в Томске можно 24 марта в Томском областном краеведческом музее и планетарии.

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