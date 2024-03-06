Томскую область в 2023 году посетило почти 500 тысяч туристов

6 марта 2024 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В 2023 году туристический поток в Томскую область составил почти 500 тысяч человек. Большая часть из них — это жители Новосибирской и Кемеровской областей, а также Красноярского края. Как сообщила руководитель томского Туристского информационного центра, директор Музея истории Томска Светлана Козуб на пресс-конференции сегодня, 6 марта, лишь только 20% туристов приезжают в регион из Центральной части России.

— Основой томского туризма является историко-культурный пласт. По сравнению с Кемерово и Новосибирском мы выглядим очень в этом плане интересно. Приехав в Томск, вы можете увидеть развитие Сибири в четырех веках, — отмечает Светлана Козуб. — И если учесть, что наш сегмент сейчас обитает в соседних регионах, то к нам им приехать и познакомиться с историей России и Сибири очень важно. Самое развитое направление туризма в Томске сегодня — это туризм выходного дня.

По словам Светланы Козуб, также традиционно в Томске развит деловой туризм — из-за большого количества университетов — и пешеходный туризм. Среди наиболее популярных туристических мест преобладают Воскресенская гора, Ново-Соборная площадь, Лагерный сад и Горсад. Также частыми объектами для посещения являются Первый музей славянской мифологии, театр «2КУ» и Музей истории Томска.

— Людям нравится просто гулять — неспешно от Лагерного сада до Воскресенской горы. И всё, что по дороге попадается — они туда заходят. Туризм должен в город приносить деньги. Это самая диверсифицированная отрасль, когда мы развиваем туризм, у нас более 50 отраслей экономики начинают получать положительные эффекты, от таксистов и до сувенирки, отелей и общепита. И наша задача, когда люди гуляют от Лагерного сада до горы, чтобы они гуляли, например, не четыре часа, а весь день, чтобы увеличивался средний чек и увеличивалось время присутствия в городе, потому что за один день человек уже не успевает все осмотреть, — отмечает Козуб.

Она добавляет, что в настоящее время тему пешеходного туризма ТИЦ активно развивает. С 2023 года совместно с томскими экскурсоводами, представителей ресторанного и гостиничного бизнеса, производителями сувениров, компанией «2ГИС» разрабатывается концепция «Томск — столица пешеходных прогулок». Визуальную часть этого проекта планируют представить в мае этого года.

Кроме этого, руководитель ТИЦ подчеркивает, что несмотря на рост турпотока в Томске, его затормаживает перегруженная инфраструктура. По ее словам, в среднем за год заполняемость гостиниц и отелей в Томске составляет 40%, но летом спрос резко повышается и мест всем желающим не хватает.

— В летний сезон дефицит огромный. Я думаю, что 15-20 объектов с количеством номеров 50 мы бы, наверное, потянули в сезон, но опять же — надо диверсифицировать туристов, то есть, чтобы эти отели зимой не простаивали. В это время по сравнению с летними месяцами у нас турпоток снижается примерно на 30-40%, поэтому на зиму нам надо больше работать с событийным календарем.

По словам Козуб, потребность в гостиничных номерах в скором времени поможет закрыть программа «Дом за рубль». Один из инвесторов планирует восстановить 15 деревянных домов и разместить в них гостиничный комплекс «Нитка».

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