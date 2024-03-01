Дополнительный поезд Томск - Новосибирск запустят 7 марта
В преддверии праздника, в связи с повышенным спросом на поездки, скорый поезд №869/870 сообщением Томск-2 — Новосибирск-Главный совершит дополнительный рейс 7 марта.
Как уточняют в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД, расписание движение не изменится: отправление со станции Томск-2 в 6:35, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11:27. В обратном направлении со станции Новосибирск-Главный отправление в 17:30, прибытие на станцию Томск-2 в 22:13. Время указано местное.
Таким образом, с 7 по 10 марта пассажиры смогут совершать поездки из Томска в Новосибирск и обратно ежедневно.
Напомним, что скорый поезд Томск — Новосибирск курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Для пассажиров доступны вагоны двух классов обслуживания.
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