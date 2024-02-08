18+
18+
РЕКЛАМА

На днях томичей ждет мокрый снег и метели

Погода и природа, Стихия в Томске и области, Томские новости, снег метель интересные новости Томска погода на завтра штормовое оперативное предупреждение На днях томичей ждет мокрый снег и метели

В ближайшие дни, 8 и 9 февраля, в Томской области ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«По области и Томску ожидаются снег, мокрый снег, местами сильный, в отдельных районах ухудшение видимости, отложение мокрого снега, гололед, порывы ветра 19-24 м/с, метели, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске два «дома за рубль» нашли своего потенциального инвестора

5 февраля 2024
Томские новости

В части Октябрьского района Томска сегодня отключат холодную воду

22 января 2024
Томские новости

Бригада Томского филиала ССК стала победителем в рамках Дня безопасности АО «Томскнефть» ВНК

15 января 2024
Томские новости

Завтра томичей ждут снег и метели

13 января 2024
Томские новости

Томичка искала водителя для поездки в горнолыжный комплекс, но в итоге лишилась 1,4 млн рублей

12 января 2024
Томские новости

Томский проект стал лауреатом премии «Серебряный Лучник» — Сибирь

5 февраля 2024
Томские новости

В Томске пройдет благотворительный спектакль по мотивам романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова

2 февраля 2024
Томские новости

Томичей приглашают на выставку художника-авангардиста Петра Гавриленко

22 января 2024
Томские новости

На Елизаровых в Томске произошел прорыв сетей водоснабжения

18 января 2024