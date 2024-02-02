Китайский Новый год в Томске: пельменные мк, утка по-пекински и восьмиметровый дракон на удачу

2 февраля 2024 / Томский Обзор / Фото: Дыхание вока

Традиционный Китайский Новый год — это не проводы пережитого, это история про привлечение удачи и денег. Рассказываем, как.

Для начала, проведением предновогодней уборки, чтобы вымести весь мусор и выгнать из дома неудачу — ей просто не за что будет зацепиться. Помогут отпугнуть злых духов и неприятности праздничные фейерверки - кстати, порох для них придумали тоже китайцы. Ну и конечно, дом принято украшать — в первую очередь, символами года (в 2024-м это Дракон), бумажными веерами, фонариками и гирляндами.

На новогодний стол у наших восточных соседей подают рыбу и пельмени. Почему именно эти блюда — потому что эти слова на китайском созвучны «удаче» и «богатству». Алхимический принцип «подобное к подобному» отлично живет в китайской культуре.

На праздник принято собираться большим семейным кланом. А вот подарки в нашем понимании дарить не принято — китайцы предпочитают вручить красный конверт с деньгами. Конечно же, потому что красный цвет тоже привлекает удачу. В первую очередь, красные конверты дарят детям. Считается, что то, что они купят себе на эти деньги и принесет им здоровье и удачу.

В этом году яркий восточный праздник приходится на 10 февраля. Как можно отметить его в Томске? В сети «Дыхание вока» горожан ждут мастер-классы по традиционному новогоднему блюду китайцев — пельменям и праздничным украшениям, а также знаменитая утка по-пекински и настоящий танец дракона на улицах города.

Мастер-класс по по лепке настоящих китайских пельменей на удачу и богатство состоится в субботу, 10 февраля в 11.00 на Усова 15б. Количество мест в группах ограничено — до 12 человек, записаться можно по телефону +7 (906) 955-15-16.

Будут и мастер-классы по изготовлению новогодней символики. Первый состоится во вторник, 6 февраля, на Ленина, 41 в 19.00, второй в четверг, 8 февраля, на Ленина, 185 так же в 19.00. Третий — утром в субботу, 10 февраля, на Ленина, 185 в 11.00.

Те, кто не успеет попасть на мастер-классы, тоже смогут ощутить настроение праздника, зайдя в заведения сети. Все они украшены к Китайскому Новому году отпугивающими злых духов и приманивающими богатство веерами и дракончиками, которых можно будет потрогать на удачу.

— Кроме того, 10 февраля мы хотим устроить традиционный новогодний «танец дракона». С нами можно фотографироваться, к нам можно присоединятся всем желающим — согласно поверьям, это отпугивает злых духов и приносит удачу. Наш дракон из ткани будет 8 метров в длину. Нас будет человек 10 — это сотрудники сети и наши друзья. Небольшой дружной компанией мы отправимся прогуляться между точками «Дыхания вока» — от Ленина, 41 к Главпочтамту и далее на Ленина, 185. Старт — в полдень. Тем, кто захочет к нам присоединиться, стоит одеться потеплее, но мы планируем по дороге отогреваться чаем в заведениях сети, — рассказал Алексей Степанов.

По случаю Нового года в заведениях можно будет заранее забронировать столик. Обычно в сети не резервируют места, но с учетом традиционного праздничного наплыва гостей правила решили изменить. Бронировать также рекомендуют и специальные новогодние сеты: китайские пельмени и утку по-пекински. Они будут доступны во всех заведениях «Дыхание вока».

Утка по-пекински Фото: «Дыхание вока»

Реклама. Заказчик ИП Степанов Алексей Алексеевич. erid: 2SDnjcvfPfn.

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