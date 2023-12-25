ЮВТАэро запустит рейс из Томска в Самару в январе

25 декабря 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

С пятого января авиакомпания ЮВТАэро приступит запустит авиарейс из Томска в Самару, сообщает пресс-служба томского аэровокзала.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Также авиакомпания продолжит выполнять рейсы в Нижний Новгород.

Кроме того, в 2024 году ЮВТАэро будет выполнять прямые рейсы из Томска в Омск и Тюмень. Рейсы будут выполняться с 14 января два раза в неделю по средам и воскресениям. Продажа авиабилетов уже открыта.

В сообщении отмечается, что наличие доступных для пассажиров тарифов стало возможным благодаря поддержке администрации Томской области и субсидированию из регионального и федерального бюджетов.

Также с января 2024 года из Аэропорта ТОМСК доступны 15 направлений внутренних воздушных линий: Москва, Сочи, Сургут, Стрежевой. Субсидируемые направления: Новосибирск, Красноярск, Нижний Новгород, Самара, Тюмень, Омск, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Улан-Удэ, Нижневартовск.

Продолжается международная программа чартерных рейсов Томск-Пхукет, по заказу туроператора АнексТур. Рейсы выполняет авиакомпания АзурЭйр.

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