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Более 45 тыс. человек прошли диагностические исследования в клиниках СибГМУ в 2023 году

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Реклама. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации. ИНН 702406878180. Erid: 2SDnjdHxkXJ.

За прошедший год более 45 тыс. жителей Томской области и других регионов страны прошли диагностические исследования в клиниках Сибирского государственного медицинского университета, сообщает пресс-служба вуза.

На протяжении 135 лет врачи клиник СибГМУ проводят диагностику и лечение различных заболеваний. Сочетание опыта поколений врачей и современных технологий позволяют выявлять причины заболеваний на самых ранних стадиях и формировать наиболее эффективный план лечения.

Фото: пресс-служба СибГМУ

«Чтобы найти причину болей, прошла разные обследования, — рассказывает томичка Елена, — Все делала в СибГМУ на Московском тракте. И, знаете, причину нашли! Теперь прохожу лечение и верю, что буду здорова. Спасибо за ваш профессионализм!»

Современные диагностические методы и оборудование экспертного класса делают исследования в университетских клиниках максимально точными и информативными.

Фото: пресс-служба СибГМУ

Клиники СибГМУ — огромный комплекс. Здесь можно получить полный спектр услуг, включая различные исследования и анализы, необходимые для полноценной постановки диагноза:

Больше информации вы узнаете на сайте клиник СибГМУ, а также в соцсетях: «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Телеграме».

Записаться на прием можно по телефону единой справочной службы: 8 800 250 54 43.

Фото: пресс-служба СибГМУ
Фото: пресс-служба СибГМУ

Фото: Сибирский государственный медицинский университет

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