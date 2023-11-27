Три вопроса о… красоте и пьянстве у животных

27 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, коллаж — Константин Попов

В нашем отдохнувшем проекте «Три вопроса о…» продолжим разговаривать с учеными и получать простые и понятные ответы на темы, которые нас волнуют, интересуют или просто увлекают.

О чем думают животные, когда взорвется Солнце, нужно ли готовится к новому ледниковому периоду и правда ли, что любовь — это социальный конструкт — с этими и не только темами постараемся разобраться с экспертами из разных городов и обязательно профессионалов в своей области.

В этом выпуске свои три вопроса мы задавали зоологу, популяризатору науки, фотографу дикой природы и лауреату премии «За верность науке» Илье Гомыранову. Он приехал в Томск в рамках федерального проекта «Энергия науки» сети Информационных центров по атомной энергии.

Почему мы так любим кошек?

— Во-первых, потому что человеку нравится заботиться. Практически всем людям и вообще приматам свойственно проявлять заботу. У нас есть альтруистический паттерн — мы отдаём что-то, в ответ получаем хорошие эмоции, вырабатывается гормон счастья. А ещё, возможно, потом получим какую-то выгоду, — поясняет Илья.

В пример ученый приводит известную во всем мире гориллу Коко, которая овладела языком человека. Она общалась с людьми жестами и многое рассказала о жизни своего вида. К сожалению, Коко не могла иметь детей и с радостью нянчилась с котятами — ухаживала, гладила, переживала — в общем делала все то же самое, что и со своим ребенком, будь он у нее.

— Второе — нам нравится гладить. Тактильные ощущения для человека тоже очень важны — у нас за счёт этого вырабатываются всевозможные гормоны счастья. На вас лежит что-то тёплое и мягкое, вы по нему можете водить, и оно откликается на ваши движения. Весь этот процесс вызывает у человека гормональное удовольствие и ощущение уюта, — добавляет Илья.

По его словам, нам приятен сам факт того, что есть кто-то, кого нужно кормить и кто нам радуется. Человек — существо социальное, поэтому нам приятно ощущать собственную нужность. А если человек одинокий, то кошка начинает заменять ему сородичей. В большом кругу она выступает приятным дополнением семьи, с которым хорошо жить.

Могут ли животные сознательно украшать себя?

— Точно могут украшать себя приматы: и гориллы, и шимпанзе, и бонобо. Все они могут надевать на себя одежду, мерить бусы, точно так же, как делают люди. Басня «Мартышка и очки» не далека от реальности, приматы быстро понимают куда их надевать. Я думаю, что это как раз своего рода, аналог украшательства — покрасоваться перед другими: «Смотрите! Я нашла такой классный предмет, у вас такого нет. Теперь я суперклассная», — говорит Илья.

Он уточняет, что с такой орудийной деятельностью много чего связано. Обезьяны, которые слабы и не могут силой добиться высокого статуса, могут применить свой интеллект. У них появляются интересные предметы, которыми они завлекают других сородичей, тем самым поднимаясь чуть выше в иерархии. В основном же большинство украшательств связаны с брачными ухаживаниями и там уже сложно определить, действительно ли животные понимают, что это красиво.

Речные дельфины Амазонки собирают водоросли, лохматые и максимально похожие на мочалку. Самец берёт их в свой рот и трясет перед самкой: «Вот смотри, какая интересная штука!» Самке это явно нравится. Но вопрос, понимает ли она, что это красиво — очень дискуссионный.

А еще животные украшают не только себя, но и свои жилища — чем оно ярче и необычнее, тем лучше. Хороший тому пример — птицы-шалашники (посмотрите, это красотища!).

— Самцы строят огромные шалаши, но таких много, поэтому нужно их как-то интересно украсить, чтобы домик был виден издалека. Поэтому они выкладывают около шалашей предметы кучками по разным цветам: горка красных предметов, горка зелененьких. Обычно это лепестки и ягоды. Все это они выкладывают определённым образом так, чтобы крупные предметы были расположены близко к домику, а мелкие — близко к птице, которая прилетает и смотрит на этот шалаш.

По словам ученого, есть предположение, что это как-то связано с восприятием объёма дома — за счет предметов вокруг он кажется больше. И если для украшения птица натаскала слишком много предметов, например, синего цвета (сейчас, кстати, все чаще для этого используются кусочки пластика), то она решает разнообразить его еще каким-то акцентами и добавляет, например, предметов с яркими логотипами.

— Они так украшают дом, делают его непохожим на все остальные шалаши и одновременно с этим, самцы ещё и показывают самке: «Смотри, какой я сильный, какой я способный, я отправился туда, куда обычно никто не ходит, я вышел к людям в город и набрал мусора».

Но на вопрос, присуще ли животным чувство прекрасного, ученый затрудняется ответить и отмечает, что это все еще огромное поле для дискуссий. Им так же, как и нам, нравится симметрия — здания, рисунки, повторяющиеся орнаменты. И, по словам Ильи, нет оснований предполагать, что наше представление о красоте формировалось как-то иначе.

Могут ли животные лечить себя?

— Есть животные, которые натирают свою шерсть какими-нибудь неприятными запахами, чтобы отпугивать насекомых. Еще различные виды могут есть растения, чтобы восполнить запас каких-то веществ и недостаток витаминов. И наверняка они едят растения, чтобы избавиться от последствий чего-либо. Но мы не можем сказать, осознанно они это делают или нет. Есть куча баек, что лоси едят мухоморы для того, чтобы излечиться от каких-то болезней. Но доказать это сложно, — отмечает Илья.

Но что точно можно сказать — это то, что разные животные едят спелые фрукты, которые забродили настолько, что в них появился этанол. Увы, это дело они любят так же, как и человек. Находят подгнившие плоды, съедают и получают удовольствие.

— Вот у нас птички любят замороженные ягодки, они уже забродившие. А в Африке есть такое дерево марула, из него делают очень вкусный ликёр. В природе плоды марулы подтухают и на это пиршество приходят все местные животные. Этанол их пьянит, они также испытывают легкое ощущение эйфории и повторяют это из раза в раз. У них такие же рецепторы в мозге, как у нас, поэтому и алкоголь действует так же.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».