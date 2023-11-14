Экскурсионный трамвай и улица-музей. В Томске прошел первый архитектурный хакатон

14 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Визуализация из проекта «Идущий к реке»

В минувшую субботу, 11 ноября, в Томске завершился первый в Сибири архитектурный хакатон. Его участники — студенты-архитекторы из архитектурных вузов Томска и Новосибирска — в течение четырех дней разрабатывали концепцию развития различных участков улицы Советская.

Всего на участие в мероприятии подали заявки 53 студента, из них были отобраны 36 лучших, которых разбили на шесть команд. Вместе они проводили исследования, опросы, изучали историю улицы Советская, а затем разрабатывали примерную концепцию и презентовали её членам жюри, в которое вошли, в том числе, эксперты-архитекторы и представители профильных органов городской администрации.

Параллельно с разработкой участников хакатона и всех заинтересованных горожан ждала просветительская программа: лекции журналистов, архитекторов, предпринимателей и общественных деятелей.

Участники хакатона представили свое видение развитие территории. Все проекты учитывали историческую значимость улицы и так или иначе её обыгрывали.

Визуализации из проекта-победителя Фото: предоставлено организаторами

По результатам хакатона победителями стали три команды. Одна из них предложила концепцию развития участка Советской от пл. Батеньковаа до ул. А. Беленца. Их проект предполагает обновление фасадов, воссоздание исторического забора на ул. Крылова, появление кафе, ресторанов, велодорожки. Ребята также предусмотрели создание двух открытых пространства на ул. Советская, 8 и 8в.

Визуализация из проекта «Идущий к реке» Фото: предоставлено организаторами

Лучший проект развития участка Советской ул. А. Беленца до пер. Плеханова предложила команда «Идущий к реке». Её участники разбили вверенный им отрезок на три зоны: общественную, парковую и прогулочную. Ребята предложили установить стенды с информацией об истории улиц, а подпорные стенки украсить деревянным фасадом и посадить вьющиеся растения. Предполагается, что это может помочь решить проблему появления граффити и тэгов, а также немного поможет с шумоизоляцией.

Концепция развития участка Советской от пер. Плеханова до пр. Фрунзе Фото: предоставлено организаторами

Лучшим проектом по развитию участка Советской от пер. Плеханова до пр. Фрунзе был признан «Ретроспективный музей под открытым небом». Участники команды предложили оборудовать одноименный объект и разместить в нем арт-объекты, а в последующем и проводить лектории. Кроме того, ребята предложили создать на вверенном им участке торговую зону и зону рекреации. Также участники предусмотрели работу с озеленением, чтобы деревья не мешали обзору на исторические здания.

Каждая концепция включала восстановление исторических домов с приданием им новых функций — от гостиниц до музеев и пунктов общественного питания. Кроме того, студенты предлагали и свое оригинальное видение благоустройства улицы, предлагая размещать архитектурные формы, вдохновленные деревянной архитектурой, обустраивать амфитеатры, используя специфику местности или монтировать специальные конструкции, которые позволяли бы отделить трамвайные пути от других зон улицы. В дальнейшем какие-то отдельные части концепций могут быть использованы при благоустройстве улицы Советской.

По итогам хакатона, заместитель губернатора по экономике Василий Потемкин, побывавший на финальном дне мероприятия, отметил:

— Идеи интересные, здорово, что студенты вовлечены в такую работу. Точно будем работать вместе. Необходимо развивать исторический туризм, вводить в оборот и восстанавливать исторические здания.

Начальник департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска Сергей Чиков рассказал, что все представленные идеи лягут так или иначе лягут в основу будущей концепции развития улицы Советской на участке от проспекта Фрунзе до площади Батенькова.

— Когда мы готовили мероприятие, анализировали, думали — как поделить улицу, какие слои отдать в работу, что мы хотим получить в качестве результата. Каждая группа выдала идеи, которые могут быть использованы в финальной концепции. Они все хороши, какие-то чуть более проработаны, но каждая имеет право на жизнь. Будущая концепция — это следующий наш этап. Мы хотели послушать, увидеть какие-то предложения, идеи, чтобы понять, что мы ничего не забыли, чтобы все важные слои выделить, найти средства, заказать большую работу по развитию улицы, чтобы этот отрезок обрел современную жизнь. В этом направлении мы будем двигаться, — подчеркнул Сергей Чиков.

В свою очередь, декан архитектурного факультета ТГАСУ Владимир Коренев отметил, что в каждой представленной работе есть определенные находки.

— Каждое предложенное решение может быть осмыслено и какое-то зернышко оттуда можно вытащить. Мы прекрасно понимаем — за три дня решить проектную задачу архисложно. Важный ракурс на то, какие активности надо завести на территорию с точки зрения благоустройства и функционала в этих зданиях. Например, я с удовольствием услышал такое понятие, как «музей-улица под открытым небом», очень красиво звучит, хороший посыл, и здесь уже сама пешеходная составляющая приобретает определенный смысл, — подчеркнул Владимир Коренев. — Второй момент, с точки зрения функционала одной из работ — чтобы эти здания жили, хороший формат — комбинированность, жилье и бизнес.

С ним согласна и еще одна из членов жюри — заведующая кафедрой реставрации и реконструкции архитектурного наследия Лариса Романова.

— Задача была — вдохнуть жизнь в улицу Советскую в исторической части города. Я считаю, что из представленных работ можно выбрать ценные предложения для улицы. Думаю, что-то в каждой предложенной работе есть зерно. Соединив это все, можно сделать проект и привести в порядок наш любимый город, сделать его интересным, историческим, с современными моментами пропаганды культурного наследия, — отметила Лариса Романова.

— Город — это отражение идей людей о совместной жизни. Это всегда было и будет так и вы должны понимать, что мы не просто восстанавливаем, где-то наводим порядок, мы трансформируем эту идею в современное видение, которое сейчас необходимо людям для комфортной жизни, которая продолжится через десятки поколений. И вычленить идею этой территории — самая важная ваша задача, — обратился к участникам один из экспертов, автор концепций современных городских пространств в Туле и Москве Андрей Колбасинов.

— Мы поняли, что мы можем проводить такие мероприятия, нам нужно только чуть больше технологичности, больше команды, — отметила руководитель Центра развития городской среды Томской области Римма Пак, организовавшего хакатон. — Работы хорошие, особенно если учесть, что их подготовили за 3,5 суток. Жаль, что у нас провалился экономический блок — студенты-экономисты решили, что им хакатон не интересен.

В дальнейшем все работы будут собраны в электронный каталог и размещены на сайте Центра. Предполагается также, что подобные хакатоны будут проходить каждые полгода.

Фото: ТГАСУ

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