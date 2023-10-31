Дом за рубль в Томске. 5 фактов об усадьбе Акулова

31 октября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Знакомим вас с домами, восстанавливаемыми в Томске по городской программе «Дом за рубль».

История, особенности участия, работа муниципалитета и арендаторов в совместном с администрацией города проекте #домзарубль на «Томском Обзоре».

Сегодня мы расскажем о зданиях на ул. Гоголя 14а, 14/3, 14/4, 14/6.

История и архитектура

Точные даты постройки зданий усадьбы неизвестны — часть была построена в конца XIX века, а часть — в начале XX-го. Исторически усадьба Акулова состояла из шести домов. Один со временем был утерян, до наших дней дожили пять.

Что располагалось

Согласно изысканиям томского краеведа Романа Петрушина, в 1890-х мариинский мещанин Адриан Кишинский приобрел три смежных домовладения и таким образом сформировал большую усадьбу. Имение несколько раз меняло владельцев и неоднократно закладывалось. Мещанин Дмитрий Акулов купил усадьбу в 1910 году и начал постройку еще двух зданий, а вскоре тоже заложил имение.

В итоге банк выставил здания на торги, желающих их купить не нашлось. Через несколько лет усадьбу национализировали, а в 1930-х она вошла в Жилищно-арендное кооперативное товарищество №37. В последующие годы дома так и используют как многоквартирники, а в 2000-х признают аварийными и расселяют. После чего здания неоднократно страдают от пожаров.

Участие в программе

Дома на Гоголя начали расселять в 2011–2012 году. Поначалу на этой площадке планировалась возродить практику молодёжного жилищного кооператива «Старый Томск», когда сотрудники томских вузов восстанавливали памятники деревянного зодчества и получали в них квартиры, но реализовать эту идею не удалось. Усадьба долгое время стояла заброшенная, растаскивалась и осваивалась лицами без постоянного места жительства и неоднократно горела. В 2017 году все здания, вошедшие в состав усадьбы, были включены в проект «Дом за рубль». Инвесторы, готовые на неё зайти, нашлись только в начале 2019 года. Торги на три здания усадьбы выиграло ООО «Крепкий орешек», принадлежащее семье Альпет. Еще один дом — на ул. Гоголя, 4/6 — получил в долгосрочную аренду Андрей Зорин. Пятый дом усадьбы взял на себя другой томский бизнесмен Роман Баравлёв.

Из-за начавшегося вскоре локдауна работы на усадьбе заморозили и начали только весной 2021 года.

Что происходит сейчас?

У инвесторов возникли сложности при реставрации домов. В начале года Андрей Зорин заявлял, что они столкнулись с нехваткой специалистов по работе с деревом. Их приходится искать по всей области.

Сейчас все здания находятся в разной стадии восстановления — где-то уже смонтирована крыша, где-то только сруб и фундамент. Цветовое решение домов определено архивными данными. Например, фасад дома по ул. Гоголя, 14а будет зеленым, как и прежде.

О том, как идет восстановление усадьбы и сложностях на проекте, можно почитать в нашем материале

Что будет в дальнейшем в этих домах, предприниматели еще не определились. Возможно, гостиница, офис, кафе или музей. Однако сдать их планируется в 2024–2025 гг.

Почему эти дома важно сохранять для города

— Проект очень обещающий для города благодаря эффекту усадебной камерности, который лежит в его основе, — комментирует председатель городского комитета по сохранению исторического наследия г. Томска Никита Кирсанов. — Это сегодня самая большая сохранившаяся в Томске городская усадьба, такая небольшая деревушка в центре города, связанная с проспектом Фрунзе линией деревянных домов (которые также понемногу расселяются и выставляются на торги по линии «Дом за рубль»). Вокруг выросла современная застройка, но внутри усадьбы её не было видно, совершенно особый дух, очень хочется чтобы он был сохранён. К сожалению, восстановление усадьбы затянулось из-за спада, который переживала строительная отрасль, но мы надеемся, что к концу 2024 — началу 2025 года этот оазис деревянной застройки будет полностью восстановлен.

Фото: Серафима Кузина

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