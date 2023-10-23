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В День памяти жертв политически репрессий в Томске пройдет «Молитва памяти»

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В следующий понедельник, 30 октября, в Томске пройдет ежегодная акция «Молитва памяти», приуроченная к Дню памяти жертв политических репрессий.

Мероприятие состоится в Сквере памяти на пр. Ленина, 44 с 16.00 до 20.00. В это время все желающие смогут возложить цветы к камню Скорби, а также зажечь свечи, вспомнить и зачитать имя, возраст, профессию и приговор в отношении своих близких, родственников, соотечественников, пострадавших в годы репрессий.

В сообщении уточняется, что в день акции мемориальный музей Следственная тюрьма НКВД будет открыт для посещения с 12:00 до 20:00, в это время вход в него будет бесплатным.

Во вторник, 31 октября, в учреждении будет выходной.

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