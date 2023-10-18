Томичи привезли пять медалей с чемпионата России по бодибилдингу

Томские спортсмены стали обладателями пяти медалей различного достоинства на прошедшем в Ульяновске чемпионате России по бодибилдингу, который состоялся 12–16 октября, сообщает пресс-служба регионального департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту.

Турнир собрал более 700 участников из разных регионов страны. Томскую область представляли 17 спортсментов. Одна из них — Лиана Габитова — стала Чемпионкой России в категории «фитнес-бикини до 164 см». Серебряным призером в номинации «пляжный бодибилдинг дебют свыше 179 см» стал Джон Нваиву. Еще одно «серебро» в копилку томской сборной принес Михаил Гутиков, став вице-чемпионом России в бодибилдинге до 75 кг.

Бронзовым призером чемпионата в категории «атлетик до 175 см» стал Андрей Карпенко, а Лиана Габитова и Михаил Дьяков замкнули тройку лучших в номинации «фит-пары».

В сообщении отмечается, что Михаил Гутиков и Андрей Карпенко на турнире выполнили норматив мастера спорта России.

Последним стартом томичей в этом году станет Кубок мира, который пройдет в Бишкеке с 27 по 29 октября.

Фото: предоставлено Федерацией бодибилдинга Томской области, depms.ru

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