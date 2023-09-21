Томичей приглашают на лекцию о многолетней связи русской и немецкой культуры
В субботу, 23 сентября, в Томске пройдет лекция кандидата исторический наук Дмитрия Конькова «Трансформация представлений России и Германии друг о друге в художественных произведениях русских и немецких писателей».
Как отмечают организаторы, мероприятие пройдет в рамках проекта «Открытый лекторий» на базе Российско-немецкого дома. Исследователь расскажет о многолетней связи русской и немецкой культуры, а также истории и политике взаимоотношений России и Германии.
«Выступление ученого позволит узнать много нового, казалось бы, в уже давно знакомых вещах», — отмечают организаторы.
Лекция пройдет 23 сентября по адресу ул. Красноармейская, 71. Начало в 18.00.
Вход свободный, по предварительной записи.
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