В Томской области отремонтируют 36 километров трассы Мельниково-Изовка за 846,8 млн рублей

Томский Обзор / Фото: 23 августа 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

«Томскавтодор» заключил контракт на ремонт участка трассы Мельниково — Кожевниково ‑ Изовка в Кожевниковском районе (1 и 2 этапы). Работы на 91 — 127 км выполнит подрядная организация АО «Новосибирскавтодор». Стоимость контракта составляет 845,8 млн рублей.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, дорожникам предстоит привести объект в нормативное состояние в два этапа до июля 2024 года: в текущем году — 13 км покрытия на участке 101 ‑ 114 км, в 2024-м — еще 10 км на участке 91 ‑ 101 км.

Подрядная организация должна провести земляные работы, ликвидацию участков пучинообразования, планировку и укрепление откосов, устройство асфальтобетонного покрытия на проезжей части, примыканиях и пересечениях, укрепление обочин, ремонт водопропускных труб, остановок общественного транспорта и инженерное обустройство участка.

Сейчас подрядчик выполняет подготовительные работы: готовит необходимую рабочую документацию, стройматериалы, формирует бригады.

Ремонт объекта в рамках третьего этапа на участке 114 ‑ 127,111 км запланирован на 2024 год.

Кроме того, в текущем году завершится стартовавший в 2022 году ремонт участка дороги 2,28 ‑ 18,74 км в Шегарском районе. Готовность объекта превысила 80%.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, протяженность автомобильной дороги Мельниково ‑ Кожевниково ‑ Изовка составляет 127,11 км: на территории Шегарского района — 18,74 км, Кожевниковского — 108,37 км. Трасса входит в опорную сеть региона, связывая Томскую область с Новосибирской.

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