Боле тысячи томичей зажгли «свечи памяти»

22 июня 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Вчера, 21 июня, в Томске прошла акция «Свеча памяти». Как сообщает пресс-служба мэрии, в мероприятии приняли участие более тысячи томичей.

«Свеча памяти» началась с выступления детей, которые прочитали стихи о войне. В 24.00 была объявлена минута молчания. Участники зажгли свечи в память обо всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, и поставили их к Мемориалу боевой и трудовой славы томичей.

Фото: Серафима Кузина

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