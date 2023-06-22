18+
18+
РЕКЛАМА

Боле тысячи томичей зажгли «свечи памяти»

Культура в Томске, Томские новости, свеча памяти томск новости интересное лагерный сад Мемориалу боевой и трудовой славы томичей Боле тысячи томичей зажгли «свечи памяти»

Вчера, 21 июня, в Томске прошла акция «Свеча памяти». Как сообщает пресс-служба мэрии, в мероприятии приняли участие более тысячи томичей.

«Свеча памяти» началась с выступления детей, которые прочитали стихи о войне. В 24.00 была объявлена минута молчания. Участники зажгли свечи в память обо всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, и поставили их к Мемориалу боевой и трудовой славы томичей.

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске экоцентр «Чистого мира» на Лесном может закрыться

25 мая 2023
Томские новости

В субботу в Томске перекроют движение на время велопробега

20 июня 2023
Томские новости

На главном пляже Томска завершается подготовка к открытию

6 июня 2023
Томские новости

В Томске до 20 июня перекроют движение в пер. П. Осипенко

25 мая 2023
Томские новости

«От пережитков прошлого пора избавляться» — и. о. мэра Томска поручил убрать забор на набережной Ушайки

14 июня 2023
Томские новости

ТГАСУ обследует ценность объектов культурного наследия в Томской области

26 мая 2023
Томские новости

Более 1,5 тыс. школьников Томской области посетили экоуроки СИБУРа

7 июня 2023
Томские новости

В Томске пройдет фестиваль эстрадного джаза

15 июня 2023