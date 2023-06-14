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«От пережитков прошлого пора избавляться» — и. о. мэра Томска поручил убрать забор на набережно Ушайки

Городское благоустройство, Томские новости, мэр набережные интересные новости город урбанистика «От пережитков прошлого пора избавляться» — и. о. мэра Томска поручил убрать забор на набережно Ушайки

В Томске на набережной Ушайки в районе Второвского пассажа уберут строительный забор. Соответствующее поручение во время обхода пр. Ленина дал и. о. мэра Томска Михаил Ратнер, сообщает пресс-служба горадминистрации.

— От пережитков прошлого уже пора избавляться, поэтому дал поручение убрать забор вокруг Ушайки. Это очень давняя история, которая длится уже почти десятилетие, надо её завершать и убирать этот позор с главной площади города. Приведём в порядок своими силами набережную. Пусть не будет такого помпезного проекта, но будет зелёное уютное место отдыха, — сказал и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Напомним, реконструкция томской набережной велась с 2014 года. Часть, примыкающая к пл. Ленина, открыта в 2019 году. Вторая часть, которая расположена от пер. Батенькова до здания Томской филармонии, до сих пор огорожена.

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