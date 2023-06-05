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Пляжи в Томской области как минимум 5 лет не проходили санэкспертизу для официальной работы - Роспотребнадзор

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Организаторы пляжей в Томской области несколько лет не получали санитарно-эпидемиологические заключения на соответствие водных объектов санитарным правилам, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

«По уточненной информации, пляжи Томской области точно не делали последние 5 лет экспертизу, необходимую для официального открытия «купального сезона», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он пояснил, что для официального открытия пляжа с купанием необходимо не только провести исследование почвы и воды, обратившись в аккредитованную организацию, но и получить в Роспотребнадзоре санитарно-эпидемиологическое заключение на соответствие водных объектов санитарным правилам. Так, для официальной работы на пляже должны быть установлены кабины для переодевания, общественные туалеты, душевые, урны.

По данным ведомства, 1 июня организация, которая планирует обустроить пляж на Семейкином острове, обратилась в Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области для исследования почвы и воды, но в ведомство заявление на получение санитарно-эпидемиологического заключения не поступало. По микробиологическим показателям почва на пляже соответствует нормам.

В Роспотребнадзоре также подчеркнули, что в соответствии с санитарными требованиями до момента получения положительного санитарно-эпидемиологического заключения местные власти должны информировать население о запрещении купания в водоемах Томска и области.

Несмотря на отсутствие заявлений от организаций, ведомство будет отслеживать показатели качества воды и почвы в рамках собственного мониторинга на протяжении всего купального сезона.

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