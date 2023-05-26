Депутаты Томской облдумы обсудили вопросы роста престижа рабочих профессий и трудового воспитания в школах

26 мая 2023 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба "Томскнефтехима"

Систему образования Томской области в ближайшее время ждут серьезные вызовы. Об этом в своём докладе на сегодняшнем заседании Законодательной Думы Томской области рассказала заместитель губернатора по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

— Отчет очень интересен, потому что он касается детей. Людмила Михайловна смогла системно выстроить доклад, который характеризует стадии развития: школы, техникумы, вузы. Очень важно было услышать, как траектория развития строится в настоящее время, но и, самое главное, в докладе были рассмотрены перспективы, что нас ждет в ближайшее время, какие будут изменения в системах образования и к чему это приведет, — отметил председатель комитета по экономической политике Законодательной Думы Томской области Виктор Власов.

Замгубернатора рассказала о механизмах и формах работы по патриотическому воспитанию в школе и необходимости подобной работы в учреждениях среднего специального образования.

— Акцентировать внимание сейчас нужно на молодежной политике. В текущей мировой ситуации, при существующих вызовах важно понимать, как воспринимает все эти изменения молодое поколение. Поэтому необходимо уделять особое внимание патриотическому воспитанию, — подчеркнул Виктор Власов.

Также Людмила Огородова рассказала о переменах, которые в ближайшее время ожидают систему высшего образования.

— Сейчас определены 5 пилотных вузов, в том числе и Томский госуниверситет, где будут реализовываться новые подходы в области высшего образования. Речь идет о том, что бакалавриат будет проходить в первой стадии инженерного образования. Затем будет специализированное образование, магистратура, а потом аспирантура. Предполагается, что уже с 2025 года все вузы должны перейти на такую систему. Это большой вызов, который будет перестраивать все вузы, — считает Виктор Власов.

Отдельно Людмила Огородова остановилась на вопросах качества образования, подготовки специалистов по запросу экономики, обеспечению потребности экономики в технологическом суверенитете страны. Бурную дискуссию, в частности, вызвал вопрос возвращения престижа рабочих профессий.

— Достаточно серьезно обеспокоен наш бизнес, депутаты, которые работают на производствах в том, что часто ребята, получая качественное образование в колледжах и техникумах, до рабочих мест не доходят. Вопрос даже не в уровне квалификации этих детей — работодателей в большинстве своем оно устраивает — а в том, почему ребята не очень хотят сегодня работать на производстве, — подчеркнула председатель Законодательной Думы Томской области Оксана Козловская. — Мы договорились, что этот вопрос станет темой отдельного обсуждения. Необходимо провести круглый стол, может быть даже парламентские слушания до конца этого года.



Еще один вопрос, вызвавший бурное обсуждение — возвращение практики трудового воспитания в образовательных учреждениях. В первую очередь в школах.

— Совершенно очевидно, это позиция большинства экспертов и населения, что оно должно вернуться, прежде всего, в школу. Я думаю, что в ближайшее время по этому вопросу будут приняты решения. Поэтому система школьного образования и воспитания потребует дальнейшего обсуждения, — уточнила Оксана Козловская.

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