Томский Дом искусств займется благоустройством ул. Шишкова
Томский Дом искусств летом этого года планирует обустроить территорию по улице Шишкова, 7. Она станет первым объектом их нового городского проекта «Течение», который был презентован общественности в минувшую пятницу, 12 мая.
Проект «Течение» предполагает обустройство всей территории исторического района Болото. Как отмечают его авторы, сейчас поток людей там в основном аккумулируют Дом искусств и Музей славянской мифологии за счет своих культурных мероприятий. Сам по себе район Болота недостаточно обустроен для того, чтобы люди сюда приходили просто погулять и отдохнуть, так как там отсутствует необходимая городская инфраструктура — уличное освещение, места общепита, парковки, зоны для отдыха.
«Для того, чтобы немножечко преобразить центральную улицу исторического района Болото, мы создали этот проект „Течение“. Еще в прошлом году мы оформили красное кирпичное здание через дорогу (бывшая баня купца Завьялова). Сделали там ассамбляж — арт-гид по самым ценным архитектурным местам нашего района. Это был наш такой небольшой шажочек, чтобы как-то благоустроить улицу, — рассказывает куратор проекта Ирина Франк. — В течение всего прошлого сезона мы проводили по Болоту бесплатные экскурсии, субботники, старались показать, какой красивой может быть эта территория. Так, мы очистили прекрасную поляну напротив, убрали все сорняки, и у нас возникла идея, что эти места мы можем также улучшить и сделать чистые экологические пространства для отдыха».
Первой территорией, которую планируют обустроить уже в июне этого года, будет участок по ул. Шишкова, 7. Там предлагается создание парка с выходом к реке Ушайка, оформленного в естественном природном стиле Naturgarden. Над его визуальным решением работала группа ландшафтных архитекторов и дизайнеров Ольга Воронина, Наталья Ованенко и Диана Васильева. Согласно их проекту, на этой территории высадят шалфей, ковыль, золотарник и другие растения, не требующие постоянного ухода.
«Это будет красивое пространство с растительными насаждениями по берегу Ушайки. Туда можно будет прийти, посидеть, почитать книги, оторваться от городской суеты, потому что исторический район Болото немного отделен от городского центра. Но, может быть, в этом и наше преимущество, потому что здесь с помощью мероприятий, организованных Домом искусств, мы сможем развить необходимый Томску творческий кластер на этой исторической территории», — поясняет куратор проекта.
Помимо этого, чтобы привлечь еще больше внимания горожан и инвесторов к историческому району Томска, команда «Течения» планирует провести одноименный ландшафтный фестиваль. Он будет включать легкое точечное обустройство еще нескольких территорий, которые в дальнейшем можно будет также наполнить насыщенной культурной жизнью.
«К тому же следующий год в Томске юбилейный, и, я думаю, что приведение исторического центра в порядок — места, где когда-то и сформировался наш город, — будет прекрасным подарком», — считает Ирина.
Со стороны города проект уже вызвал интерес. На его презентации присутствовал и.о. начальника департамента архитектуры и градостроительства администрации города Томска Сергей Чиков:
«Мы сотрудничаем с Домом искусств, поддерживаем их проекты по мере сил, поэтому рад, что посетил сегодня это мероприятие», — сообщаил он.
Подобный опыт точечного обустройства территорий с дальнейшим ее использованием и включением в различные городские мероприятия уже осуществляется в Нижнем Новгороде. Своими кейсами на презентации поделились первый заместитель АНО «АСИРИС» в Нижнем Новгороде Анна Давыдова и координатор социальных проектов в Нижнем Новгороде и экс-креативный директор «Дома архитектора» Екатерина Карзанова. Они рассказали, как архитектура и культура в их городе помогают друг другу и почему важно, чтобы исторические здания оставались «живыми».
Главное, что сейчас необходимо томскому проекту для реализации его целей, — это человеческий ресурс. Авторы отмечают, что будут рады любой помощи, поэтому приглашают к сотрудничеству как художников и дизайнеров, так и волонтеров и просто неравнодушных жителей города. Ожидается, что для всех участников проекта Дом искусств будут проводить различные мероприятия.
«Мы хотим продолжать проводить наши культурные субботники, которые мы как раз начали организовывать в прошлом году. Они будут очень насыщены. То есть не просто волонтеры пришли и прибрались, это будет именно такая культурная программа. Например, мы будем приглашать разные студии, чтобы они перед началом работ проводили растяжки, йоги. Будут приезжать интересные музыканты, винил-диджеи. Так мы хотим отблагодарить наших волонтеров за их труд. Для нас очень важно продвигать именно подобные ценности, потому что мы все-таки работаем в Доме искусств и это наш основной вид деятельности», — отмечает Ирина Франк.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».