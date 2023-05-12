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Суд обязал Томскую ДСК обеспечить ЖК на берегу Томи парковками по правилу «одно машиноместо на квартиру»

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Советский районный суд Томска обязал застройщика микрорайона Радонежский на берегу реки Томь — ОАО «Томская домостроительная компания» (ТДСК) — обеспечить парковками по нормативу «одно машиноместо на квартиру».

Как сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что построенные до настоящего времени жилые дома в ЖК не были обеспечены парковками по нормативу.

«В этой связи прокурор города предъявил в суд исковое заявление о возложении на ТДСК обязанности обеспечить возведенные дома парковочными местами в необходимом количестве в течение года со дня вступления судебного решения в законную силу», — говорится в сообщении.

Как пояснили «Интерфаксу» в пресс-службе ТДСК, парковки в микрорайоне были предусмотрены проектом планировки, а их строительство было запланировано на последнем этапе застройки. В настоящее время строительство всех домов в ЖК завершено, но не все дома сданы в эксплуатацию. При этом в конце прошлого года ТДСК приступила к строительству многоуровневого паркинга на 588 автомобилей.

«На финальном этапе строительства, реализация которого завершится в первом полугодии 2024 года, в специально отведенных зонах для автостоянок разместят еще более 1 тыс. парковочных и машиномест», — сказал сотрудник пресс-службы.

С 2014 года в Томске действовал норматив по парковкам по правилу «одно машиноместо на квартиру». Это правило вынудило застройщиков закладывать под автомобильные парковки большие площади. Поскольку по соседству с Томском — в Томском районе — такое правило не действовало, это привело к развитию массового жилищного строительства на прилегающих к городу землях, ранее использовавшихся под пашни.

В 2020 году мэрия Томска планировала обратиться в городскому парламенту с инициативой отменить норматив парковкам «одна квартира — одно машиноместо», но правило не было отменено.

Вместе с тем, в начале 2022 года регион ослабил парковочный норматив. Теперь парковочное место в строящемся жилье привязано не единице жилья — квартире, а к площади жилья (одно машиноместо на 100 кв. метров). При этом новое правило не распространяется на запланированные ранее объекты строительства.

ТДСК является одним из крупнейших застройщиков в Сибири, вместе с дочерними обществами (более 20 компаний) образует единый технологический холдинг по строительству жилья и объектов соцсферы. ТДСК занимается возведением микрорайонов в Томской и Новосибирской областях.

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