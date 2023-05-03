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Через две недели жители домов на трех улицах Октябрьского района Томска останутся без воды

ЖКХ, Томские новости, Отключение воды график отключения когда дадут воду интересные новости Томска Через две недели жители домов на трех улицах Октябрьского района Томска останутся без воды

В понедельник, 22 мая, из-за проведения плановых ремонтных работ на водопроводных сетях жителей части домов Октябрьского района Томска ожидает отключение воды.

Как сообщает пресс-служба «Томскводоканала», рабочие переключат абонентов со старой водопроводной линии на новую, диаметром 800 мм по ул. Беринга.

«Новый водопровод был проложен в целях снижения количества повреждений на сетях водоснабжения в данном районе», — говорится в сообщении.

В связи с этим, с 9.30 понедельника, 22 мая, до 7.00 вторника, 23 мая, без воды останутся дома, расположенные по адресам:

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести необходимые запасы воды заблаговременно.

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