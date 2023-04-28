Узнать о задержках движения томских трамваях можно в новом Telegram-канале

Запущен Telegram-канал «Движение трамваев Томска», в котором будет публиковаться оперативная информация об изменении движения и задержках городских трамваев, сообщает пресс-служба мэрии.

«В Центр поступает множество звонков от томичей, когда случается задержка трамвая по той или иной причине. Для удобства людей мы решили запустить отдельный канал в Telegram, где они смогут оперативно получать информацию о приостановлении или смене схемы движения городских трамваев», — рассказал руководитель Центра организации и контроля пассажироперевозок Павел Врублевский.

По его словам, от момента получения информации от Трамвайно-троллейбусного управления до публикации информации в канале будет проходить не более 10 минут. Таким образом томичи смогут быстро сориентироваться и скорректировать свой маршрут.

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