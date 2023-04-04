18+
18+
РЕКЛАМА

Томичам предлагают проверить калибровку тонометр

Медицина и здоровье, Томские новости, тонометр томск новости интересное здоровье колпашево стрежевой Томичам предлагают проверить калибровку тонометр

Томичи с 5 по 7 апреля смогут проверить калибровку тонометров в рамках всероссийской акции «Будь уверен! Будь здоров!», сообщают организаторы.

«На основании показаний тонометра принимаются решения, которые могут быть критически значимыми для жизни и здоровья», — говорится в сообщении.

В дни акции специалисты Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Томской области бесплатно проведут для жителей Томска, Колпашево и Стрежевого контроль выходных параметров бытовых тонометров артериального давления.

Метрологи дадут не только заключение о показаниях тонометра, но и советы по устранению неисправности. По словам организаторов, одной из самых частых причин неверных показаний тонометров является не герметичность манжеты.

Впервые акция прошла четыре года назад в пилотных регионах проекта — Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах. Через год к ней подключились и остальные города страны. С момента начала акции более 20 000 человек проверили свои тонометры. Около 20% из них оказались непригодными для эксплуатации.

Акция пройдет 5 — 7 апреля 2023 года по адресам:

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Трое пострадали при пожаре в томской многоэтажке

6 марта 2023
Томские новости

«Электромонтаж» разработает документацию для ремонта фасадов двух исторических зданий в Томске

6 марта 2023
Томские новости

В музее истории Томского политеха составили «портрет» первых вольнослушательниц

8 марта 2023
События

«История через семейную память»: томичам показали новый фильм Дениса Бевза о назинской трагедии

6 марта 2023
Томские новости

Почти 1,2 тыс. человек остались без воды в томском райцентре из-за коммунальной аварии

9 марта 2023
Томские новости

Студенты Томского политеха приняли участие в ярмарке вакансий «Газпрома»

30 марта 2023
Томские новости

Томичи смогут послушать хантыйские сказки

16 марта 2023
Томские новости

В томской школе №22 усилили меры профилактики после обнаружения кори у ученика

9 марта 2023
Томские новости

Завод крупнопанельного домостроения ТДСК планирует увеличить инвестиции в модернизацию производства

24 марта 2023