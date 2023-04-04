Найденных томскими учеными динозавров можно увидеть в 3D

4 апреля 2023 / Томский Обзор / Фото: управлением музейной деятельностью ТГУ

Остатки двух динозавров — сибирского и сибиротитана астросакралиса, найденные палеонтологами геолого-географического факультета Томского госуниверситета, вошли в виртуальный 3D-каталог, сообщает пресс-служба вуза.

Оцифровка была проведена в рамках проекта «Виртуальный маастрихт и другие динозавры России», который победил в грантовом конкурсе «Музей 4.0» программы «Музей без границ» Благотворительного фонда В. Потанина. Экспозиция включает 12 копий типовых экземпляров динозавров России.

«Теперь каждый специалист или любитель палеонтологии позвоночных имеет возможность ознакомиться с коллекцией, ранее не экспонированной, не вставая со стула. Конечно, трехмерные цифровые копии не заменят натуральных экспонатов, но дадут представление о разнообразии остатков российских динозавров из разных музеев страны», — комментирует событие доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии геолого-географического факультета ТГУ Степан Иванцов.

Уникальные находки палеонтологов ГГФ экспонируются в Палеонтологическом музее и в Научной библиотеке ТГУ и всегда привлекают внимание посетителей музея, рассказывает начальник управления музейной деятельностью Томского госуниверситета Людмила Панкратова.

Специалисты ГГФ ТГУ ведут раскопки рядом с Шестаково в Кемеровской области уже несколько десятков лет. В числе уникальных находок, которые удалось обнаружить ученым с 1995 года, — два практически полных скелета пситтакозавров. Эти динозавры жили около ста миллионов лет назад, были около двух метров ростом, имели короткий череп с клювом, что создает им некоторое сходство с современными попугаями.

Остатки ископаемого животного, относящегося к отряду самых крупных травоядных ящеров — зауропод, ученые обнаружили во время экспедиции 2008 года. В процессе исследования окаменелостей палеонтологи выявили у динозавра анатомические особенности, отличающие его от других известных собратьев. Новый род получил название — сибиротитан (Sibirotitan), а вид — Sibirotitan astrosacralis.

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