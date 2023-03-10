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В Томске к прошел прощальный концерт джаз-клуба Underground

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Вчера, 9 марта, в Томске в малом зале Центра культуры Томского государственного университета прошел прощальный концерт джаз-клуба Underground. На нем выступили музыканты из Томска, Москвы, Новосибирска и блюзмен из Калифорнии Чарльз Бёртон — победитель конкурса гитаристов King of the Blues в Сан-Диего, лидер группы Charles Burton Blues Band.

«Концерт прошел в очень теплой атмосфере. Людей собралось достаточно много, учитывая, что о концерте мы говорить начали только в понедельник после обеда, — рассказал „Томскому Обзору“ основатель джаз-клуба Олег Усенко, поблагодарив ТГУ за оперативное предоставление площадки. — У всех был один вопрос по поводу дальнейшей нашей судьбы, но, поскольку не мы были инициаторами столь стремительного закрытия, поэтому мы можем говорить только о наших надеждах».

Олег Усенко, основатель джаз-клуба Underground
Фото: Савелий Петрушев

По словам Усенко, его главная надежда — что Undergound откроется на прежнем месте. Пока этого не случилось, учредители клуба ищут временную альтернативную площадку для проведения концертов.

«19 лет нашей истории связаны с этим помещением. Милостью Божией нам удалось превратить заброшенные подвалы в культовое для Томска место. Мы собственными руками все там сделали, восстановили, оно пропитано нашей атмосферой. Хотелось бы вернуться именно в эти стены», — отметил Олег Усенко. — Университетский Томск потеряет больше 20 музыкальных проектов, площадкой для которых был Underground. Это дыра в культурном ландшафте студенческого Томска, которую пока не ясно как заделать».

Напомним, 7 марта, стало известно, что одно из старейших джазовых заведений Сибири, культовый томский джаз-клуб Underground вновь закрывается на неопределенный срок.

Основатель джаз-клуба Олег Усенко, певица Анастасия Архипенко, пианист Георгий Фефелов
Фото: Савелий Петрушев
Александра Архипенко, одна из самых молодых постоянных резидентов Underground.
Фото: Савелий Петрушев
Георгий Фефелов, один из старейших резидентов джаз-клуба
Фото: Савелий Петрушев
Американский гитарист, играющий в жанре блюз Чарльз Бёртон
Фото: Савелий Петрушев

Фото: Савелий Петрушев

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