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Томичам предлагают выбрать вид нового многофункционального пространства для зрителей

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В группе Томского Театра юного зрителя «ВКонтакте» стартовало голосование за лучший студенческий проект нового многофункционального пространства, которое может появиться в ТЮЗе.

Представленные на выбор проекты были разработаны студентами 4 курса архитектурного факультета ТГАСУ. Они предложили свои варианты устройства многофункционального трансформируемого пространства.

«Будущим архитекторам мы сделали „техническое задание“: театру необходима новая зона, где зрители могли бы проводить время перед спектаклем. Мы также хотим, чтобы эта площадка функционировала автономно от проката репертуара и вобрала в себя наши проекты, для которых обычная сцена по каким-то причинам не подходит. Теперь мы обращаемся к зрителям, для которых мы и придумываем новое пространство. Что вы хотите видеть здесь? Какие идеи, которые можно было бы реализовать, появляются у вас? Чего не хватает? Обратившись к будущим специалистам, к зрителям, мы сможем сформировать генеральную идею, учитывающую пожелания, насколько это возможно», — отметил заместитель директора по развитию Виталий Серяков.

Сам конкурс приурочен к Международному дню театра и завершится награждением победителя и участников 26 марта, накануне праздника. Сам голосование продлится до 19 марта.

Предполагается, что автор идеи, собравшей наибольшее число голосов зрителей, получит подарок от ТЮЗа. Также без подарков не останутся и зрители, пожелавшие оставить комментарий по поводу представленного проекта нового пространства или собственную идеюю Их можно отправить в личные сообщения. В ответ театр пришлёт промокод на покупку билетов.

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