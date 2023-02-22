Масленица в Томске. Где поесть блины с муксуном и вареньем из сосновых шишек

Томский Обзор / Фото: 22 февраля 2023 // Фото: Monika Grabkowska

Масленичная неделя уже стартовала и продлится до 26 февраля. Что подготовили томские заведения и где найти блины с муксуном, гречневым попкорном и вареньем из сосновых шишек — рассказываем в нашем обзоре. И дочитайте до конца, там небольшой бонус:)

Кухтерин

В ресторане сибирской кухни можно найти и классические блины с вареньем и медом, клубникой и намелакой (крем на основе шоколада, сливок и молока — прим. ред.), и более интересные варианты, например, с муксуном и ростбифом. К ним предлагается чай на травах и ягодах из самовара.

Адрес: пер. Нахановича, 9.

Leto

В кафе Leto горожане смогут найти блин с паштетом из цыпленка, тунцом, яйцом и капустой или же блин-хачапури. Сладкие варианты в заведении решили сделать более классическими — с вареньем, ореховой пастой и творогом. Всего — более 10 наименований.

Адрес: ул. Гагарина, 2.

Блин с клубникой и намелакой Фото: ресторан «Кухтерин»

Nova

А вот в гастробистро к составлению масленичного спешла подошли креативно. На выбор предлагается семь вариантов, среди которых блины с лангустинами, зеленым луком и соусом «Пармезан», говяжьими щечками, баклажанами и сметаной, трюфельным скрэмблом, мортаделлой и соусом «Голландез». Десертные позиции представлены вариантами с творожным кремом и клубничным вареньем, апельсиновым фламбе и заварным кремом. В общем, есть из чего выбрать!

Адрес: пл. Ново-Соборная, 2.

PastaMama

PastaMama приготовила для посетителей девять видов блинов, среди них блин-бургер с котлетой из курицы, с рыбным паштетом и икрой, а еще блин-пицца с ветчиной и грибами. На сладкое предлагаются блин-штрудель с яблоком, клубникой и ванильным кремом.

Адрес: пр. Ленина, 121.

Блин в соусе «Пармезан с икрой щуки и красной икрой Фото: гастробистро Nova

Река 827

В ресторане гости найдут блины с семгой и крем-чизом, черной смородиной и кедровым орехом, фаршем и сыром, ягодой и меренгой. Без классических — со сметаной и сгущенкой — тоже не обошлось. Всего в масленичном меню заведения девять позиций.

Адрес: пер. Кооперативный, 2.

Птичка

В этот раз в кафе решили обойтись более привычными вариантами блинов — с лососем и сметаной, маслом, бананом и Nutella, мясом и сметаной. Среди добавок на выбор — варенье и сгущеное молоко.

Адрес: пр. Ленина, 81/1

Блин со свежей ягодой и меренгой Фото: ресторан «Река 827»

Сыроварня

В заведении можно попробовать семь видов различных блинов. Тут и с тамбовским окороком и сыром «Чеддер», и с щучьей икрой и сметаной, и со слабосоленым лососем и страчателлой. На сладкое ресторан предлагает шоколадные блины, с вишней, творогом и ягодным соусом.

Адрес: ул. Набережной реки Ушайки, 8

Багет-Омлет

Из интересного в меню кафе мы нашли блины с пряным тыквенным кремом, соусом болоньезе и пармезаном, «Чимичурри» с кремом из лосося. В качестве масленичного десерта гости смогут выбрать блины с кремом из халвы и яблочным конфи, заварным кремом и мороженым. Классические варианты — со сгущенкой, клубничным соусом, кленовым сиропом тоже присутствуют.

Адрес: пр. Ленина, 55.

Блины с творогом и ягодным соусом Фото: ресторан «Сыроварня»

Буланже

В заведении приготовили более 10 наименований сладких и сытных блинов. Есть как классические варианты — с ветчиной и сыром, мясным фаршем и семгой, так и более интересные — гречневые блины с курицей, сыром, зеленью и хрустящим попкорном из гречки, либо же семгой, сыром и яйцом пашот. Среди сладких блинов нас заинтересовали с соленой карамелью, а еще — с мороженым и вареньем из сосновых шишек.

Адрес: пр Фрунзе, 61, пр. Кирова, 5а, пр. Ленина, 133, ул. Нахимова, 2.

СчастьЕсть

В меню масленичной недели среди сытных блинов гости найдут варианты с соусом болоньезе, сыром моцарелла, сливками и вялеными томатами, с лососем и творожным сыром. На сладкое можно выбрать от классических блинчиков со сгущенкой до вариантов с Nutella, бананом и москарпоне. Без классических — со «сгущенкой», вареньем и сметаной — тоже не обошлось.

Адрес: ул. Белинского, 28/1

Блины с Nutella, бананом и сыром маскарпоне ⁣⁣⠀ Фото: кафе «СчастьЕсть»

Бонус

Рецептом сладких блинов с необычной начинкой с нами поделился шеф-кондитер ресторана «Кухтерин» Арсений Пшонко. Способ приготовления теста — из семейной коллекции кондитера.

Как готовить тесто:



​​​​​Мука — 180 гр

Яйцо — 50 гр

Соль — 1 гр

Сахар — 60 гр

Молоко — 520 гр

Масло подсолнечное — 50 гр



Возьмите одно яйцо, добавьте туда соль, сахар и взбейте до растворения всех кристаллов, влейте масло подсолнечное и перемешайте, добавьте молоко комнатной температуры и снова перемешайте. В муку налейте пару половников жидкости и перемешайте, чтобы не было комочков, а потом добавьте оставшиеся жидкие ингредиенты. На раскаленную сковороду вылейте тесто и дождитесь появления первых золотых краев на блине, переверните.



Как приготовить ванильную намелаку для начинки:



260 гр сливок 33-35%

260 гр молока

200 гр яичного желтка

1 шт стручок ванили или ванильная паста

6 гр желатина

400 гр белого шоколада

80 гр сахара

300 гр сливочного масла



Сначала варим крем англез. Для этого необходимо нагреть сливки, молоко, набухший желатин и сахар до 80 градусов. Вылить тонкой струйкой 2/3 горячей массы на желток, хорошо перемешать и вернуть обратно в сотейник, на медленном огне довести до 82 градусов. Вылить крем англез на слегка растопленный шоколад, выдержать 3 — 5 минут и пробить массу при помощи блендера.



Когда температура крема достигнет 50 градусов добавить холодное сливочное масло, семена ванили и снова хорошо пробить блендером. Вылить в емкость тонким слоем, накрыть пленкой в контакт и стабилизировать в холодильной камере 5-8 часов.



После приготовления всех стадий приступаем к сборке нашего блина. Возьмите один блин и столовой ложкой положите 40 гр ванильной намелаки, аккуратно заверните в конверт и переложите на тарелку, украсьте свежей клубникой, зеленью, посыпьте перед подачей пудрой. Готово!

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