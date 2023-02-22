Масленица в Томске. Где поесть блины с муксуном и вареньем из сосновых шишек
Масленичная неделя уже стартовала и продлится до 26 февраля. Что подготовили томские заведения и где найти блины с муксуном, гречневым попкорном и вареньем из сосновых шишек — рассказываем в нашем обзоре. И дочитайте до конца, там небольшой бонус:)
Кухтерин
В ресторане сибирской кухни можно найти и классические блины с вареньем и медом, клубникой и намелакой (крем на основе шоколада, сливок и молока — прим. ред.), и более интересные варианты, например, с муксуном и ростбифом. К ним предлагается чай на травах и ягодах из самовара.
Адрес: пер. Нахановича, 9.
Leto
В кафе Leto горожане смогут найти блин с паштетом из цыпленка, тунцом, яйцом и капустой или же блин-хачапури. Сладкие варианты в заведении решили сделать более классическими — с вареньем, ореховой пастой и творогом. Всего — более 10 наименований.
Адрес: ул. Гагарина, 2.
Nova
А вот в гастробистро к составлению масленичного спешла подошли креативно. На выбор предлагается семь вариантов, среди которых блины с лангустинами, зеленым луком и соусом «Пармезан», говяжьими щечками, баклажанами и сметаной, трюфельным скрэмблом, мортаделлой и соусом «Голландез». Десертные позиции представлены вариантами с творожным кремом и клубничным вареньем, апельсиновым фламбе и заварным кремом. В общем, есть из чего выбрать!
Адрес: пл. Ново-Соборная, 2.
PastaMama
PastaMama приготовила для посетителей девять видов блинов, среди них блин-бургер с котлетой из курицы, с рыбным паштетом и икрой, а еще блин-пицца с ветчиной и грибами. На сладкое предлагаются блин-штрудель с яблоком, клубникой и ванильным кремом.
Адрес: пр. Ленина, 121.
Река 827
В ресторане гости найдут блины с семгой и крем-чизом, черной смородиной и кедровым орехом, фаршем и сыром, ягодой и меренгой. Без классических — со сметаной и сгущенкой — тоже не обошлось. Всего в масленичном меню заведения девять позиций.
Адрес: пер. Кооперативный, 2.
Птичка
В этот раз в кафе решили обойтись более привычными вариантами блинов — с лососем и сметаной, маслом, бананом и Nutella, мясом и сметаной. Среди добавок на выбор — варенье и сгущеное молоко.
Адрес: пр. Ленина, 81/1
Сыроварня
В заведении можно попробовать семь видов различных блинов. Тут и с тамбовским окороком и сыром «Чеддер», и с щучьей икрой и сметаной, и со слабосоленым лососем и страчателлой. На сладкое ресторан предлагает шоколадные блины, с вишней, творогом и ягодным соусом.
Адрес: ул. Набережной реки Ушайки, 8
Багет-Омлет
Из интересного в меню кафе мы нашли блины с пряным тыквенным кремом, соусом болоньезе и пармезаном, «Чимичурри» с кремом из лосося. В качестве масленичного десерта гости смогут выбрать блины с кремом из халвы и яблочным конфи, заварным кремом и мороженым. Классические варианты — со сгущенкой, клубничным соусом, кленовым сиропом тоже присутствуют.
Адрес: пр. Ленина, 55.
Буланже
В заведении приготовили более 10 наименований сладких и сытных блинов. Есть как классические варианты — с ветчиной и сыром, мясным фаршем и семгой, так и более интересные — гречневые блины с курицей, сыром, зеленью и хрустящим попкорном из гречки, либо же семгой, сыром и яйцом пашот. Среди сладких блинов нас заинтересовали с соленой карамелью, а еще — с мороженым и вареньем из сосновых шишек.
Адрес: пр Фрунзе, 61, пр. Кирова, 5а, пр. Ленина, 133, ул. Нахимова, 2.
СчастьЕсть
В меню масленичной недели среди сытных блинов гости найдут варианты с соусом болоньезе, сыром моцарелла, сливками и вялеными томатами, с лососем и творожным сыром. На сладкое можно выбрать от классических блинчиков со сгущенкой до вариантов с Nutella, бананом и москарпоне. Без классических — со «сгущенкой», вареньем и сметаной — тоже не обошлось.
Адрес: ул. Белинского, 28/1
Бонус
Рецептом сладких блинов с необычной начинкой с нами поделился шеф-кондитер ресторана «Кухтерин» Арсений Пшонко. Способ приготовления теста — из семейной коллекции кондитера.
Как готовить тесто:
Мука — 180 гр
Яйцо — 50 гр
Соль — 1 гр
Сахар — 60 гр
Молоко — 520 гр
Масло подсолнечное — 50 гр
Возьмите одно яйцо, добавьте туда соль, сахар и взбейте до растворения всех кристаллов, влейте масло подсолнечное и перемешайте, добавьте молоко комнатной температуры и снова перемешайте. В муку налейте пару половников жидкости и перемешайте, чтобы не было комочков, а потом добавьте оставшиеся жидкие ингредиенты. На раскаленную сковороду вылейте тесто и дождитесь появления первых золотых краев на блине, переверните.
Как приготовить ванильную намелаку для начинки:
260 гр сливок 33-35%
260 гр молока
200 гр яичного желтка
1 шт стручок ванили или ванильная паста
6 гр желатина
400 гр белого шоколада
80 гр сахара
300 гр сливочного масла
Сначала варим крем англез. Для этого необходимо нагреть сливки, молоко, набухший желатин и сахар до 80 градусов. Вылить тонкой струйкой 2/3 горячей массы на желток, хорошо перемешать и вернуть обратно в сотейник, на медленном огне довести до 82 градусов. Вылить крем англез на слегка растопленный шоколад, выдержать 3 — 5 минут и пробить массу при помощи блендера.
Когда температура крема достигнет 50 градусов добавить холодное сливочное масло, семена ванили и снова хорошо пробить блендером. Вылить в емкость тонким слоем, накрыть пленкой в контакт и стабилизировать в холодильной камере 5-8 часов.
После приготовления всех стадий приступаем к сборке нашего блина. Возьмите один блин и столовой ложкой положите 40 гр ванильной намелаки, аккуратно заверните в конверт и переложите на тарелку, украсьте свежей клубникой, зеленью, посыпьте перед подачей пудрой. Готово!
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».