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Весной в центре Томска откроется откроется первое заведение сети корейского стритфуда Chicko

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В середине мая в Томске состоится открытие первого в городе заведения московской сети корейского стритфуда Chicko, сообщается в их официальной группе «ВКонтакте».

Предполагается, что заведение будет находиться в здании доходного дома В. Корнилова на пр. Ленина, 99. Здесь томичи смогут попробовать традиционные корейские токпокки — тягучие колбаски из рисовой муки с овощами, корейский чикен, суп кимчи, а также фирменные бургеры и корн-доги, кимбапы и коктейли.

Основателем сети Chicko является московский предприниматель Сергей Лебедев. Сеть включает заведения в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске. В январе 2023-го открылась первая точка за пределами страны — в казахстанском городе Алматы. В России до середины года, помимо Томска, Chicko должны появиться в Челябинске, Красноярске и Омске.

Фото: vk.com/chicko_russia

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