18+
18+
РЕКЛАМА

Томичей приглашают выбрать столицу «Тотального диктанта-2023»

Конкурсы и акции, Томские новости, томск новости события тотальный диктант омск столица мероприятия голосование Томичей приглашают выбрать столицу «Тотального диктанта-2023»

Вчера, 18 января, на официальном сайте «Тотального диктанта» началось открытое голосование за статус главной площадки проекта. В этом году в финал прошли четыре города — Калининград, Мурманск, Нижний Тагил и Омск.

Как сообщают организаторы, победитель станет известен 2 февраля 2023 года на традиционной конференции «Тотального диктанта». До этого дня любой желающий может проголосовать за понравившийся город, но не чаще одного раза в сутки.

Отмечается, что в полуфинале, прошедшем 8 декабря, приняли участие восемь городов, включая Томск. Команды презентовали свои проекты экспертному жюри, которое и выбрало четыре города-финалиста.

«Несмотря на то, что в этом году Томску не удалось пройти в финал, городская команда акции подготовила прекрасный проект, который получил хорошие отзывы жюри. Совместно с независимым издательством „Макушин медиа“ мы запланировали проведение квеста для горожан, придумали несколько необычных активностей для участников „Тотального диктанта“. Пока держим интригу, но могу сказать, что 8 апреля на одну из томских площадок диктовать текст приедет прекрасная писательница и литературный обозреватель», ― рассказала координатор «Тотального диктанта» в Томске Татьяна Гончарова.

Напомним, что «Тотальный диктант-2023 пройдет 8 апреля, его автор Василий Авченко прочитает свой текст на главной площадке проекта. В Томске «Тотальный диктант» проводится с 2012 года. Дважды (в 2020 и 2021 годах) томская команда становилась финалистом конкурса «Столица Тотального диктанта», а летом 2022 года приняла у себя стратегическую сессию фонда «Тотальный диктант» и провела Сибирскую школу координаторов диктанта, которая собрала организаторов из 12 городов.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

С января поезд между Тайгой и Томском будет курсировать чаще

28 декабря 2022
Томские новости

Томские пожарные спасли двоих из горящего здания

13 января 2023
Томские новости

Искусственный интеллект повысит эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи в Томской области

9 января 2023
Томские новости

На 85-м году жизни скончался ветеран томского футбола Иван Иценко

4 января 2023
Томские новости

В пяти районах Томской области увеличилась грузоподъемность ледовых переправ

16 января 2023
Томские новости

Томский сериал «Соцсети» выйдет онлайн-кинотеатра PREMIER 7 января

22 декабря 2022
Томские новости

Узнать тайны Главного корпуса ТПУ и увидеть коллекцию минералов смогут томичи на новогодних каникулах

26 декабря 2022
Томские новости

В Томске закрыли казино, располагавшееся в подвале нежилого дома на пр. Ленина

29 декабря 2022
Томские новости

Новый год без хлопот: «Сибагро» приготовил вкусные новинки для праздничного стола

20 декабря 2022