Трое погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля на трассе Томск - Юрга

23 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба прокуратуры Томской области

Сегодня, 23 декабря, на трассе Томск — Юрга столкнулись грузовик и легковой автомобиль, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел около 5.30 в Томском районе. По предварительным данным, в результате ДТП погибли три человека, еще один получил травмы. Так, скончались водитель и два пассажира легкового автомобиля. Водитель грузовика доставлен в медучреждение.

На месте происшествия работает прокурор Томского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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