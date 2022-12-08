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Томсике ученые создали фильтр для очистки биотоплива

Образование и наука, Томские новости, биотопливо отходы производства зеленое топливо энергетика Томсике ученые создали фильтр для очистки биотоплива

Ученые Томского политеха создали фильтрационную колонну для очистки биодизеля, предназначенного для наземных двигательных установок, от вторичных продуктов. Её каркас изготовлен на 3D-принтере, а в качестве материала для мембранных фильтров используется политетрафторэтилен, что позволяет ограничить контакт биотоплива с цветными металлами и материалами.

Как уточняют в пресс-службе вуза, экологичный дизель на основе масел содержит воду. При определенных химических процессах это приводит к образованию мыла, что ухудшает качественные характеристики биотоплива. Установка ученых Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова позволяет эффективно отделять основное топливо от воды и предотвратить образование побочного продукта.

Сама фильтрационная колонна состоит из трех частей: крышки с фланцем под шланг насоса, приспособления для крепления мембраны и блока, который служит отводом для фильтрованного топлива в заранее заготовленную емкость для жидкости.

«Особенность мембранного фильтра заключается в сочетании гидрофобных и олеофильных свойств. Он задерживает воду, но пропускает масло. За счет этого происходит отделение биотоплива от воды. Фильтрующие элементы с мембраной позволяют проводить тонкую очистку от коллоидных соединений, механических и микробиологических примесей жидких технологических сред, а также мелких частиц размерами до 0,22 микрометра», — рассказывает аспирант Инженерной школы энергетики ТПУ Никита Хомутов.

Конструкция колонны позволяет быстро заменять фильтры, а её использование позволяет получить топливо с более высоким цетановым числом, которое влияет на его воспламеняемость. Это связано с увеличением концентрации биотоплива в составе за счет отделения водного раствора, коллоидных соединений, механических и микробиологических примесей жидких технологических сред.

В сообщении уточняется, что отделяемый от биотоплива глицерин можно использовать для производства моющих средств, а после его глубокой очистки — и в фармакологии. При добавлении фосфорной кислоты к техническому глицерину можно изготавливать фосфорные удобрения. Тем самым увеличение выхода качественного глицерина в процессе получения биодизеля может снизить себестоимость самого топлива», — отмечает доцент Научно-образовательного центра И.Н. Бутакова Максим Пискунов.

На данном этапе исследования ученые спроектировали блок фильтрации на лабораторном стенде для производства биодизеля и смесевых топлив и провели ряд лабораторных экспериментов. В 2023 году запланирован запуск пилотной установки на основе реального двигателя для отработки производственного процесса с применением фильтрационной колонны.

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