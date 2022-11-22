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Топовые российские компании предпочитают гибридный формат работы вместо «удаленки»

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Все больше работодателей предлагают своим сотрудникам гибридный формат работы вместо «удаленки». Об этом рассказали представители крупных российских бизнесов на прошедшем в минувшую пятницу на форуме РБК «Кадры. Технологии. Будущее» на пленарной сессии «Ситуация „Мобилизация“. HR стратегии компании в период неопределенности».

«Если раньше гибридный формат работы был уделом наиболее передовых компаний, то сейчас большинство работодателей предлагают совмещение удалённой работы и работы из офиса. Конечно же, при поиске вакансий соискатели на это тоже ориентируются», — сообщила директор бренд-центра HeadHunter Нина Осовицкая.

Как утверждает Елена Иванова, заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Tele2, их компания начала одной из первых в технологический отрасли вводить гибкий график для своих сотрудников — еще за несколько лет до начала пандемии коронавируса.

«Нашим соискателям мы говорим, что не даем полную «удаленку». Это связано с рисками: кибербезопастностью, информационной безопасностью, утечками персональных данных и всеми теми последствиями, которые такая компания как наша не может не анализировать и не держать в уме. Естественно, мы стараемся минимизировать этот риск, — отмечает Елена Иванова. — Мы честно сказали всем нашим айтишникам, аналитикам, ребятам из диджитал-подразделения, которые занимаются анализом больших данных, что они могут в рамках пятидневной рабочей недели варьировать свою рабочую нагрузку вне офиса и в офисе по договоренности с их линейным руководством. Но работа из других стран — это не у нас. Мы говорили об этом честно и объясняли, почему. Каких-то дополнительных сложностей ни сейчас — с привлечением новых сотрудников, ни с потерей старых — мы не обнаружили.

Схожих взглядов придерживается Андрей Чернуха, заместитель генерального директора — руководитель функционального направления «Персонал и организационное развитие» Галс-Девелопмент. Он считает, что «удаленка» — это хороший вариант, который однозначно должен быть внутри компании, но полная удаленная работа хороша в коротком горизонте, в долгосрочном периоде есть риск утратить корпоративные ценности.

Помимо обсуждения преимуществ гибридного формата работы, на форуме также была затронута тема удаленного обучения сотрудников.

«Нельзя сейчас либо „все в онлайне“, либо „все в оффлайне“ — это какие-то крайности, современный мир требует гибких форм и решений, из них самое гибкое — это blended learning. В моем понимание, это здорово работает, потому что через сочетание удаленного и неудаленного можно проверять человека, чему он там учиться, как усваивает», — сообщает Елена Иванова.

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