18+
18+

В Томской области ограничили движение по трассе Больше-Дорохово - Тегульдет

Происшествия, Стихия в Томске и области, Томские новости, Тегульдет Большедорохово дороги трассы проезд схема проезда ограничение движения стихия В Томской области ограничили движение по трассе Больше-Дорохово - Тегульдет

Из-за обледенения проезжей части в Томской области временно ограничили движение транспорта на трассе Больше-Дорохово — Тегульдет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ограничение касается участка от 125 до 155 километра. Предполагается, что движение будет восстановлено после проведения «дорожными службами соответствующих работ по приведению дорожного покрытия в нормативное состояние».

Сейчас на указанном участке автодороги дежурят сотрудники Госавтоинспекции.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают послушать «Лютый бэнд»

3 ноября 2022
Томские новости

Завтра в Томске перекроют одну сторону Комсомольского проспекта

27 октября 2022
Томские новости

Быстро, просто и удобно: единый личный кабинет для клиентов «Ростелекома»

31 октября 2022
Томские новости

«Ростелеком» значительно расширил функционал сайта для операторов: подача заявления на размещение оборудования и интерактивная карта объектов УЦН

10 ноября 2022
Томские новости

В Томской области закрыли пожароопасный сезон в лесах

27 октября 2022
Томские новости

Водные черви помогают «очищать» дно водоёмов от микропластика — томские ученые

14 ноября 2022
Томские новости

В Томске появится дом волонтеров

8 ноября 2022
Томские новости

В Томске завершено благоустройство бульвара у Красных казарм

31 октября 2022
Томские новости

Следователи проверяют сообщения об обнаружении синегнойной палочки в двух школах Стрежевого

11 ноября 2022