В Томской области ограничили движение по трассе Больше-Дорохово - Тегульдет

21 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: УМВД по Томской области

Из-за обледенения проезжей части в Томской области временно ограничили движение транспорта на трассе Больше-Дорохово — Тегульдет, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ограничение касается участка от 125 до 155 километра. Предполагается, что движение будет восстановлено после проведения «дорожными службами соответствующих работ по приведению дорожного покрытия в нормативное состояние».

Сейчас на указанном участке автодороги дежурят сотрудники Госавтоинспекции.

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