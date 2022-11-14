Выход на новые экспортные рынки дружественных стран обсудили в «Точке кипения — Томск»

14 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: «Точке кипения — Томск»

Особенности развития бизнес-сотрудничества и научно-образовательного партнерства с дружественными странами на примере Ирана обсудили в томской «Точке кипения». В пятницу, 11 ноября, в пространстве коллективной работы состоялся круглый стол «Рынки дружественных стран: практики организации экспорта высокотехнологичной продукции компаний в регионах и научно-образовательного сотрудничества с иранскими партнерами».

Об актуальных задачах и направлениях поддержки российских компаний в выстраивании сотрудничества на рынках дружественных стран, в том числе, в Иране, рассказал директор Офиса международных связей — советник генерального директора Агентства стратегических инициатив Антон Москаленков. По его словам, несмотря на рост интереса арабских стран к российской продукции, проблемным местом остается логистика. «Между нашими странами наращивается авиасообщение, — говорит Москаленков. — Но в железнодорожном, контейнерном и морском сообщениях позитивных изменений пока не произошло». Здесь, по словам Антона Москалькова, хорошие перспективы открываются перед компаниями-экспортерами из Сибири, которым не нужно перевозить товар через центральную Россию, а достаточно настроить логистику через Туркменистан. Среди приоритетных направлений внешнеэкономической торговли директор Офиса международных связей АСИ назвал товары сельхозпродукции, фармацевтической отрасли и медицинских технологий.

Вице-президент — директор департамента внешних связей и выставочной деятельности Торгово-промышленной палаты Самарской области Алексей Попов рассказал об опыте региона в развитии делового и научно-образовательного партнерства с Ираном, который входит в десятку крупнейших торговых партнеров Самарской области. По его словам, основными статьями экспорта на сегодняшний день являются нефтехимия и сельскохозяйственная продукция, а внешнеэкономический товарооборот за девять месяцев прошлого года составил 54 млн долларов. «Наиболее перспективными направлениями сотрудничества являются авиастроение, информационные технологии, сельское хозяйство, медицина и производство электромобилей», — говорит Алексей Попов. Как отметил представитель Торгово-промышленной палаты Самарской области, сейчас региональная ТПП запустила сотрудничество с НОЦ «Инженерия будущего» в части оказания содействия в упаковке проектов научно-образовательного центра и продвижения их продукции на зарубежные рынки.

Андрей Пазьбин, директор торгового дома «Сделано в Ульяновской области», рассказал о совместном проекте региона с иранской провинцией Казвин — создании прямого речного логистического маршрута «Средняя Волга — Ульяновск — Анзали — Казвин», который уже в следующем году даст прямой экспорт региональной продукции в Иран — зерновых, пиломатериалов, высокотехнологичной продукции в нефтегазовой сфере. Также в рамках сотрудничества между регионами достигнуто соглашение о зеркальной регистрации торговых домов «Сделано в Ульяновской области» в провинции Казвин и Ульяновской области.

О специфике научно-образовательного сотрудничества с Ираном рассказала заместитель директора — руководитель международных ядерных образовательных программ Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Вера Верхотурова. «Программы бакалавриата Иран не интересуют, — отмечает Верхотурова. — Им нужны кандидаты наук, но у них в стране отсутствуют компетенции подготовки кадров высших категорий». По ее словам, иранские студенты выбирают образовательные программы энергетического профиля и приезжают обучаться сразу на два уровня — в магистратуру и аспирантуру. Однако, по словам Верхотуровой, в ходе обучения выявляется недостаточная базовая подготовка по части фундаментальных знаний и ориентированность на развитие узкопрофессиональных навыков, что является критичным требованием при подготовке диссертации.

Шамиль Ахмедов, заместитель директора НИИ кардиологии Томского НИМЦ по инновационной деятельности и стратегическому развитию, обратил внимание на потенциал использования практик исследовательской кооперации в рамках БРИКС и возможность их переноса на решение задач развития научного сотрудничества с Ираном — параллельное развитие научной коммуникации, центров трансфера технологий и новых центров исследований и разработок по приоритетным направлениям экономического сотрудничества — сельское хозяйство, медицина, фармацевтика.

Эксперт-практик в области внешнеэкономической деятельности и логистики Петр Травинский прочитал лекцию для участников мероприятия «Выход российских компаний на рынок Ирана», в которой отразил ключевые аспекты взаимодействия с Ираном в части ведения финансовой деятельности, особенностей законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности, особенностей таможенно-тарифного регулирования и др. По словам эксперта, перспективными рынками Ирана для российских компаний являются нефтегазовый, рынок энергетики и сельского хозяйства. Сотрудничество в нефтегазовой сфере может быть выстроено в части разработки нефтяных и газовых месторождений с применением российских передовых технологий мирового уровня, совместная реализация проектов утилизации и переработки попутных нефтяных газов, а также экспорт российского оборудования. Для Ирана важным направлением является развитие энергетического комплекса. Как отметил Петр Травинский, российские компании могут стать партнерами в реализации крупных энергетических проектов по строительству новой и модернизации действующей инфраструктуры, развитию малой энергетики и использованию альтернативных источников энергии. «Поставка продовольственной и фуражной пшеницы, кукурузы, комбикормов для животных, растительных масел, продукции животного происхождения и минеральных удобрений — наиболее востребованные и перспективные направления сотрудничества с Ираном», — отметил эксперт.

Фото: «Точке кипения — Томск»

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