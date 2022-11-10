Особенности развития российско-иранского сотрудничества обсудят в томской «Точке кипения»

10 ноября 2022 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Завтра, 11 ноября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» при поддержке Томской Торгово-промышленной палаты состоится круглый стол «Рынки дружественных стран: практики организации экспорта высокотехнологичной продукции компаний в регионах и научно-образовательного сотрудничества с иранскими партнерами», на котором эксперты обсудят особенности выстраивания российско-иранского сотрудничества и перспективы освоения новых рынков.

На дискуссии с экспертами участники обсудят инициативы по поддержке выхода технологического бизнеса на рынки дружественных стран, регионы представят свой опыт взаимодействия с иранскими партнерами, как высокотехнологичной продукции, так и в части научно-образовательного сотрудничества. В дискуссии примут участие директор Офиса международных связей Агентства стратегических инициатив Антон Москаленков, вице-президент – директор департамента внешних связей и выставочной деятельности Торгово-промышленной палаты Самарской области Алексей Попов, президент Томской Торгово-промышленной палаты Максим Костарев, заведующая кафедрой философии и общественных наук Северо-Осетинского государственного университета Лариса Дзахова и другие.

Также в рамках мероприятия состоится вебинар эксперта в области внешнеэкономической деятельности и логистики Петра Травинского «Выход российских компаний на рынок Ирана». В ходе вебинара участники узнают о направлениях российско-иранского сотрудничества, какие перспективные рынки открываются для экспорта отечественной продукции, специфику процедур доступа российских компаний на рынок Ирана, особенности работы иностранных компаний на рынке Ирана, в т.ч. культурные аспекты и деловые обычаи, меры финансового контроля и другое.

К участию в мероприятии приглашаются представители томских компаний, научно-образовательных и исследовательских организаций, рассматривающих развитие экспортной деятельности в новых направлениях.

Круглый стол пройдет 11 ноября (пятница) в 14:00 в пространстве коллективной работы «Точка кипения – Томск» (пр. Ленина, 26). Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».