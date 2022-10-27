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В выходные в Томске перекроют одну сторону Комсомольского проспекта

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Завтра вечером, 28 октября, в Томске перекроют для движения одну сторону Комсомольского проспекта на участке от ул. Алтайской до ул. Сибирской по направлению из центра в сторону «пушкинской» развязки.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение связано с работами, которые будет проводить СП «Тепловые сети» и продлится с 22.00 пятницы, 28 октября, до 24.00 воскресенья, 30 октября.

В это время движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками дорожного движения.

Администрация города обращается к томичам с просьбой заранее выбирать маршруты для движения.

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