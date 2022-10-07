В Томске открывается выставка к 90-летию организации системы гражданской обороны

7 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

Во вторник, 11 октября, в Томском областном краеведческом музее открывается выставка «Гражданская оборона. История, которой мы гордимся», сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В экспозиции представлены исторические этапы зарождения и развития системы ГО. Томичи смогут увидеть индивидуальные и коллективные средства защиты: различные типы противогазов, защитные камеры и костюмы, макеты защитных сооружений гражданской обороны, а также приборы, контролирующие химическую, биологическу и радиационную опасность.

Выставка будет сопровождаться транслированием документального фильма. Экспозиция будет работать до 23 октября. Посетить его можно в часы работы музея — с 10.00 до 18.00.

Вход на выставку свободный.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Томской области

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