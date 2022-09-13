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В Томске приедут знаменитые Blues Doctors

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В среду, 21 сентября, в томском джаз-клубе Underground выступит известный коллектив из Екатеринбурга Blues Doctors. Команда играет современный гитарный блюз-рок.

«По свежим блюзовым впечатлениям от open air, посвященного 18-летию „Андеграунда“, мы решили привезти одну из лучших блюзовых групп страны — екатеринбургских Blues Doctors. Это будет первое выступление коллектива в Томске. Солист группы Владимир Демьянов приезжал к нам в прошлом году на клубный блюзовый фестиваль Underground-2021», — рассказал «Томскому Обзору» создатель и бессменный руководитель джаз-кафе Underground Олег Усенко.

По словам организаторов, коллектив отличает горячее живое звучание, энергичная подача, а также профессиональное и чувственное исполнение.

«Blues Doctors имеют за плечами огромный концертный опыт, который позволяет им одинаково органично звучать и в уютных камерных клубах, и на крупных фестивальных площадках!», — говорится в сообщении.

В состав коллектива входят Владимир Демьянов (гитара, вокал), Владимир Апаницын (бас-гитара), Максим Плетнев (барабаны). Осенью 2022 года ожидается выход нового полноформатного альбома команды под названием «Boiling Point».

Концерт стартует в 19.00 по адресу: пр. Ленина, 46. Стоимость билетов: 350 — 1650 рублей, купить их можно по ссылке. Подробности можно уточнить по телефону: 90-71-97.

Мероприятие организовано Международным культурно-просветительским центром ТУСУР.

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