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Более 410 случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано в Томской области

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За прошедшие сутки в Томской области зарегистрировано 412 случая заболевания коронавирусом, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Контрольные тесты подтвердили выздоровление 207 человек. 25 заболевших госпитализированы.

С учетом последних данных, за весь период пандемии в Томской области зарегистрировано 136 216 случаев заболевания коронавирусом. 131 275 заболевших выздоровели. 2 282 скончались.

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