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Задержан подрывник, устроивший «хлопок» на пер.Кооперативном в Томске

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Томские полицейские задержали подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства, которое детонировало в пер. Кооперативном 19 июля.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отношении 55-летнего томича возбуждены 3 уголовных дела. По предварительным данным, мужчина изготовил и хранил в своем жилище самодельное взрывное устройство. Затем 19 июля разместил его в районе здания на переулке Кооперативном в Томске.

Впоследствии взрывное устройство сдетонировало, причинив телесные повреждения сотруднику организации. Фигурант заключен под стражу.

Ранее пресс-служба обладминистрации со ссылкой на заместителя губернатора Томской области по вопросам безопасности Игоря Толстоносова сообщала, что информация «о произошедшем взрыве и якобы пострадавших лицах, что не соответствует действительности».

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