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В «Томскнефти» определили лучшее противопожарное звено

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В «Томскнефти» прошли ежегодные состязания противопожарных звеньев. В этом году его финал прошел на стадионе «Нефтяник», где все желающие могли посмотреть на показательные выступления огнеборцев, эффектные конкурсы.

В финальном этапе состязаний по пожарно-прикладному спорту приняли участие восемь лидеров региональных состязаний — команды второго, пятого, девятого и десятого цехов добычи нефти и газа, двух цехов подготовки и перекачки нефти (ЦППН-5 и ЦППН-7) и двух цехов по эксплуатации и ремонту трубопроводов (ЦЭРТ-1 и ЦЭРТ-3). Каждой из боевых пятёрок предстояло чётко и быстро справиться с тремя конкурсными этапами.

В первом отличились огнеборцы Игольского месторождения. Скорее всех облачиться в боевую одежду пожарного, а заодно и установить новый рекорд — 13,45 секунды — удалось представителю ЦЭРТ-3 Дмитрию Безбородову. Именно ему досталось звание «Лучший пожарный».

Во втором этапе огнеборцам предстояло посоревноваться в эстафете с преодолением двухметрового щита и тушением горящей ёмкости. В третьем — не менее зрелищном — пожарные показывали себя в боевом развертывании средств пожаротушения от мотопомпы и прицельном заполнение водной мишени.

«При выполнении этих заданий участники могут продемонстрировать все навыки, которые они получили в рамках подготовки и обучения. Навыки, которыми должны обладать пожарные добровольных звеньев, — отмечает начальник отдела по пожарной безопасности АО „Томскнефть“ ВНК Антон Кривошеин. — Каждый из конкурсантов готов к таким действиям, ведь в случае возникновения возгорания противопожарные звенья, сформированные из числа сотрудников цехов, — это реальная действенная сила. Их задача — потушить огонь или локализовать его до приезда профессиональных подразделений. А такие соревнования не только позволяют работникам повысить свой профессионализм, обменяться опытом, но и дают дополнительную мотивацию совершенствоваться».

«Вы все сегодня продемонстрировали высокий уровень подготовки и достойно справились с заданиями и составили друг другу очень серьёзную конкуренцию, — отметил, подводя итоги, главный судья соревнований, заместитель генерального директора „Томскнефти“ по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Дмитрий Иванович Щепотин. — Нам было бы непросто определить сильнейших, но у нас есть решающий аргумент — время».

По итогам состязаний победа досталась двум командам: за равное количество секунд с заданиями справились представители ЦДНГ-2 и ЦДНГ-9. Им и вручены главные чемпионские кубки. «Серебро» соревнований завоевали огнеборцы ЦДНГ-10. «Бронза» — у ЦЭРТ-3.









Фото: пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

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