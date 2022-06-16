Политика в области промышленной безопасности ГПН-Востока в 2022 году

16 июня 2022 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Эффективно добывая нефть и газ в соответствии с условиями полученных лицензий, Компания ООО «Газпромнефть-Восток» считает своим долгом обеспечивать безопасные условия труда, сохранение жизни и здоровья наших работников и работников подрядных организаций, занятых на производственных объектах.

В заявление о политике в области промышленной безопасности включены обязательства Компании придерживаться риск-ориентированного подхода, внедрять, поддерживать и постоянно совершенствовать систему управления промышленной безопасности, учитывать мнения сотрудников и вовлекать их в разработку и реализацию решений в области промышленной безопасности.

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