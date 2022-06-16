18+
18+

Политика в области промышленной безопасности ГПН-Востока в 2022 году

Эффективно добывая нефть и газ в соответствии с условиями полученных лицензий, Компания ООО «Газпромнефть-Восток» считает своим долгом обеспечивать безопасные условия труда, сохранение жизни и здоровья наших работников и работников подрядных организаций, занятых на производственных объектах.

В заявление о политике в области промышленной безопасности включены обязательства Компании придерживаться риск-ориентированного подхода, внедрять, поддерживать и постоянно совершенствовать систему управления промышленной безопасности, учитывать мнения сотрудников и вовлекать их в разработку и реализацию решений в области промышленной безопасности.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томский аэропорт заработал в штатном режиме

20 июня 2022
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку кошек Воскресенской горе

23 июня 2022
Томские новости

В Томске состоялся гикфестиваль «Наш пикник»

27 июня 2022
Томские новости

Транспортная прокуратура проверяет задержку 6 рейсов из томского аэропорта

20 июня 2022
Томские новости

Еще двое скончались от коронавируса в Томской области

24 июня 2022
Томские новости

Томский политех вновь попал в топ-10 национального рейтинга RAEX

9 июня 2022
Томские новости

В «Газпромнефть-Востоке» определили лучших в своих профессиях

4 июля 2022
Томские новости

Северчанка хотела продать тренажер, но в итоге лишилась более 50 тыс. рублей

7 июня 2022
Томские новости

Авиакомпания Nordwind запустила прямой рейс из Томска в Казань

3 июля 2022