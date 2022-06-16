В Томске осудят бывшего полицейского, вовлекавшего женщин в занятие проституции и угрожавшего им

16 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина/ из архива издания

В Томске бывший полицейский предстанет перед судом по обвинению в организации и вовлечению в занятие проституцией, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, 26-летний бывший сотрудник полиции вступил в сговор с сослуживцем и жителем Томска для организации занятия проституцией на территории Томской и Кемеровской области.

Организатором преступной группы выступал томич, который руководил другим её членами. Он арендовал жилое помещение для проживания женщин, разработал и реализовал схему выполнения заказов, устанавливал тарифы, принимал сообщения от администраторов гостиниц и саун о заявках клиентов, привлекал водителей для доставки женщин, занимающихся проституцией, клиентам, а также расплачивался с остальными членами группы.

В свою очередь обвиняемый, используя служебное положение, вместе с сослуживцем разрешали возникавшие у женщин, занимавшихся проституцией, конфликтные ситуации с клиентами, подыскивали женщин для вовлечения их в занятие проституцией и заставляли их продолжать, угрожая насилием. Также полицейские разрабатывали и соблюдали принципы конспирации и обеспечения безопасности всех участников группы. Для мобильности и собственной безопасности они использовали в том числе личный и служебный автотранспорт отдела полиции.

Преступная группа действовала с мая по июль 2021 года. За это время они вовлекли в занятие проституцией восемь женщин, которые признаны потерпевшими.

Обвиняемый полностью признал себя виновным и активно сотрудничал со следствием. В ходе расследования уголовного дела он был уволен из органов внутренних дел. Сейчас расследование уголовного дела завершено, его материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд.

В отношении других двух обвиняемых расследование уголовного дела продолжается.

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