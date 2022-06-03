В День России скорый поезд между Томском - Новосибирск совершит дополнительный рейс

3 июня 2022 / Томский Обзор / Фото: Наталья Бочкова/ из архива издания

В понедельник, 13 июня, в связи с повышенным спросом на поездки в праздничные дни, скорый поезд № 869/870 сообщением Томск-2 ‑ Новосибирск совершит дополнительный рейс.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, пассажиры смогут совершать поездки из Томска в Новосибирск и обратно в период с 10 по 13 июня ежедневно. Расписание поезда не изменится: отправление со станции Томск-2 в 6.35, прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 11.25. В обратном направлении поезд отправляется со станции Новосибирск-Главный в 17.30, прибывает на станцию Томск-2 в 22.15. Время указано местное.

Поезд курсирует по пятницам, субботам и воскресеньям. Для пассажиров доступны вагоны трех классов обслуживания.

АО «Кузбасс-пригород» просит пассажиров планировать поездки заранее с учетом изменений в периодичности движения поездов. По вопросам курсирования скорого поезда можно обратиться на горячую линию АО «Кузбасс-пригород»: 8-800-700-2501 (звонок бесплатный).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: